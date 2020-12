El Govern valencià implantarà en dos anys 1.000 màquines per a tornar envasos a canvi de dos cèntims per unitat

La Comunitat Valenciana implantarà un sistema de devolució de botelles de plàstic de begudes per incentiu econòmic abans del 2023, en compliment de les obligacions establides en la Llei d’economia circular de la Comunitat Valenciana, una proposició de llei que es presentarà abans que acabe l’any.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va fer aquest anunci durant la presentació de Reciclos, el sistema d’Ecoembes de devolució i recompensa que arriba a València i que suposa “un primer pas” cap als objectius europeus de reconversió en recurs del 80% dels residus el 2030 i del 90% el 2035.

Reciclos és un programa que permet a l’usuari acumular una mena de punts per la recollida d’envasos i botelles de plàstic a través d’una aplicació mòbil, descanviables per bons de transport públic, foment del comerç local o aportacions a entitats socials que inclouran pròximament una bonificació directa sobre la taxa de tractament de residus domèstics, en la línia de la desenvolupada en la xarxa d’ecoparcs de la Comunitat Valenciana.

Mollà va assegurar que fins al 2023 es distribuiran 1.000 màquines per tota la Comunitat Valenciana, per les quals els consumidors rebran dos cèntims per cada envàs depositat.

La conselleria va exigir que els equips siguen compatibles amb altres possibles sistemes previstos en la llei nacional de residus.

Mollà ha defensat conjugar diferents sistemes de manera complementària i necessària per assolir els objectius que marca Europa: “Cap sistema per si sol resol el problema”.

Quant a la possibilitat d’implantar un sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR), Mollà va comentar que “el sistema d’incentiu obri la possibilitat a altres sistemes, no rebutja altres sistemes d’incentius i, per tant, s’ha de garantir que siga mutable, perquè tant l’SDR i com l’SDDR poden conviure i ser complementaris per a assolir els objectius”.

Com va avançar elDiario.es, l’esborrany de la Llei d’economia circular planteja que els supermercats i les botigues d’alimentació implanten un sistema per a recuperar els envasos reutilitzables, oferint una quantitat econòmica al consumidor (abonada per aquest prèviament) a canvi de l’envàs, és a dir, un SDDR.

D’aquesta manera la idea és estendre el sistema, que ja funciona en el sector hoteler i de l’hostaleria (canal Horeca), als supermercats i les botigues d’alimentació per augmentar la taxa de reutilitzables. Amb tot, la lletra menuda de la normativa s’ha de negociar i aprovar en el parlament valencià, per la qual cosa podria experimentar variacions.

A més, entre les diverses iniciatives s’integra l’impost a abocador amb caràcter finalista o les experiències pioneres de recollida selectiva d’acer i alumini lleuger i de recuperació del 100% del vidre a l’àrea metropolitana de València i altres àrees, actualment en expansió i que arriba ja a més del 50% de la població de la Comunitat Valenciana.

“Estem decidits a liderar la gestió responsable de residus a escala estatal i a ser exemplaritzants per la nostra posició vulnerable de territori epicentre del canvi climàtic”, va concloure Mollà.

Així funciona l’SDDR

La implantació de l’SDDR que finalment es va descartar a la Comunitat Valenciana en la legislatura passada preveia que els valencians pagaren 10 cèntims més pels refrescos i les begudes envasats en llandes, plàstic i vidre (llevat del vi).

Aquests 10 cèntims se’ls tornarien quan portaren els envasos, en bones condicions, a qualsevol comerç o plataforma comercial. D’aquesta manera, al contenidor groc es continuarien portant la resta dels envasos (llandes de conservar, brics i altres plàstics que no siguen botelles).

De la seua banda, els comerços rebrien dos cèntims per envàs buit que tornen al distribuïdor d’aquest producte. Aquests dos cèntims els sufragaria el gestor del sistema amb els ingressos que obtinga del reciclatge posterior.