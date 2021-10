El grup municipal de Vox a València no publica les seues despeses i l’Ajuntament estudia mesures disciplinàries

Per primera vegada un grup municipal de l’Ajuntament de València ha incomplit un acord plenari sobre transparència en les seues despeses sufragades amb les arques públiques. Cada exercici la corporació municipal assigna una quantia econòmica a cadascun dels partits que conformen l’hemicicle per al seu funcionament, segons el nombre de regidors que obtenen (les partides de tots els grups, excepte les de Vox, al final de la informació).

Vox, amb dos regidors en l’hemicicle, ha sigut l’únic que no ha detallat a la Regidoria de Transparència a quins conceptes ha dedicat l’assignació pressupostària corresponent a l’exercici del 2020, una informació que la delegació publica posteriorment en el web municipal. Aquest diari ha tractat de recaptar una explicació de la formació d'extrema dreta, sense *obtuner cap resposta a les crides i missatges.

Davant aquesta situació “sense precedents”, des del departament esmentat que dirigeix la socialista Elisa Valía estan estudiant l’aplicació de mesures disciplinàries, perquè es tracta “d’una obligació que no han complit”, ha assegurat a elDiario.es.

En concret, el 30 de març de 2017, el ple va aprovar per unanimitat (amb els vots a favor de Compromís, PSPV, PP, Ciutadans i València en Comú) el dictamen de l’informe final de conclusions de la Comissió d’Investigació del cas conegut com a Operació Taula en què es dirimeix el presumpte finançament il·legal del PP.

Un dels punts d’aquelles conclusions aprovades per millorar la transparència i evitar en la mesura de les possibilitats casos de corrupció estableix “que hi haja més fiscalització de les despeses dels grups, amb documentació acreditativa, amb la realització de fitxes agrupades per despeses i la publicació en el web de la mateixa manera agrupat per conceptes genèrics”.

Per aquest motiu i amb caràcter retroactiu des de l’any 2015, es publiquen tot el detall de les despeses dels grups municipals de cada exercici, una informació publicada en el web de transparència de l’Ajuntament fins a l’any 2019.

Així doncs, en l’exercici 2020 Compromís, amb 10 regidors, ha detallat despeses per valor de 39.762 euros; el PP, amb huit edils, ha publicat una despesa de 34.608 euros; les despeses del grup municipal socialista, amb set regidors, van ascendir a 31.534 euros i els de Ciutadans, amb sis representants, a 27.306 euros.

La majoria de les despeses tenen a veure amb dietes, transport o serveis de tota mena (assessories, papereria, organitzacions d’actes, entre altres). Així doncs, per exemple, en el grup de Ciutadans destaquen els 6.021 euros gastats en taxis, el que més dedica a aquest concepte. Fonts del partit han justificat la despesa, perquè no utilitzen el cotxe oficial.

El PP és el que més despesa fa en restauració, en concret en tot l’exercici hi va dedicar 2.814 euros. Fonts populars comenten que ixen a 30 euros al mes per regidor i ho argumenten en la quantitat de reunions de grup que fan. A més, asseguren que Compromís i el PSPV facturen aquestes despeses a les regidories o a protocol de l’alcaldia.

En Compromís criden l’atenció els 462 euros dedicats a gasolina i 1.161 euros en el concepte ‘Advocacia de l’Estat’. Des del grup expliquen que les despeses de gasolina corresponen a viatges per motiu de faena de regidors o personal, i quant a la segona partida afirmen que es tracta de les costes d’un procés judicial.