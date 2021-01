Hospitals valencians amplien llits en cafeteries, urgències i gimnasos, i alerten de falta de personal després d’haver-se contagiat 2.000 sanitaris

Els hospitals valencians viuen aquests dies el pitjor moment de la pandèmia per l’excés de pressió assistencial, en nivells superiors ja als de la primera onada, cosa que ha portat molts d’ells a anar habilitant més espais tant per a malalts lleus com per a crítics.

Segons els sindicats UGT i Comissions Obreres (CCOO-PV), almenys 16 recintes estan al límit d’ocupació, siga en planta o en la Unitat de Cures Intensives (UCI), és a dir, que compten amb places disponibles escasses. És el cas dels hospitals d’Elx, Dénia, el General de Castelló, Torrevella, Manises, Xàtiva, el Clínic de València, el General d’Alacant, Alcoi, Ontinyent, el de la Plana, Sagunt, Vinalopó, i el General, el Doctor Peset i La Fe de València.

D’aquests, segons les mateixes fonts, l’hospital d’Alcoi ha habilitat llits en la cafeteria, igual que el d’Elx, que també n’ha instal·lat en la capella (encara sense ocupar), mentre que el Clínic ha ampliat places UCI en part dels paritoris i ha instal·lat llits en la sala d’espera d’urgències i en el gimnàs. A més, alguns dels parts que no tenen complicacions es deriven a la clínica Quirón.

L’hospital de la Plana i el General de Castelló han hagut de derivar pacients a l’hospital de campanya, que té 10 pacients. Els hospitals amb les UCI més tensionades són els de Torrevella, Xàtiva, Manises, Doctor Peset i Ontinyent. En el General de València s’han vist obligats a instal·lar dos llits UCI per quiròfan.

A aquesta demanda tan elevada s’uneix la quantitat de baixes del personal sanitari com a conseqüència de la COVID-19. Segons la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, fins dilluns passat 25 de gener eren 2.052 els contagiats, fet que suposa una dificultat afegida per a oferir una atenció adequada als pacients.

Sobre aquest tema, la secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV, Rosa Atiénzar, ha comentat que “en aquests moments als hospitals de la Comunitat Valenciana, les xifres d’ingressos per COVID encara dupliquen l’ocupació màxima de la primera onada; la situació de les UCI és extremadament delicada pel continu augment de pacients, a què s’afig l’esgotament del personal”.

A més, ha afegit que “és imprescindible continuar reforçant la contractació de professionals per poder atendre adequadament la població, però també per reforçar les tasques de control i seguiment de casos i la vigilància epidemiològica”.

El portaveu d’UGT en matèria de sanitat, Jesús García, ha comentat que “el personal de totes les categories sense exclusió està al límit, també els d’atenció primària amb les telefonades d’urgència i l’assistència a domicilis, o els companys de transport sanitari, que fan una gran faena; tots estan sota una gran pressió, per la qual cosa és necessària la conscienciació social amb l’objectiu de superar la pandèmia”.

Segons les dades aportades dijous per la Conselleria de Sanitat, els hospitals valencians tenen, actualment, 4.588 persones ingressades, 633 de les quals en l’UCI: 458 a la província de Castelló, amb 47 pacients en l’UCI; 1.811 a la província d’Alacant, 245 dels quals en l’UCI; i 2.319 a la de València, 341 dels quals en l’UCI.

Quant a l’ocupació en planta és del 76,54% (el 41% dels pacients amb COVID-19), i en les Unitats de Cures intensives era del 83,32% (el 63% dels pacients amb COVID-19). Les UCI valencianes són les que tenen més percentatge d’ocupació de pacients amb COVID-19 de tot Espanya.