Un jutge anul·la l’ascens a dit d’un cap d’FGV i adverteix que els llocs per lliure designació no són discrecionals

“Ha d’estimar-se la demanda i declarar que l’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és contrària al dret fonamental d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i els càrrecs públics, en relació amb els articles 14 i 23 de la Constitució, així com la nul·litat radical de la conducta impugnada consistent en el nomenament de Sr. Pablo García García per al lloc de cap de l’Àrea de Seguretat en la Circulació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana efectuat l’11 de novembre de 2022”.

El Jutjat Social número 13 de València s’expressa així de contundent segons la sentència a què ha tingut accés elDiario.es pel que fa a l’ascens de l’empleat esmentat de tècnic de l’Àrea de Seguretat en la Circulació a cap de la mateixa àrea, cosa que suposava passar de cobrar 44.000 euros a uns 66.000 euros.

La denúncia la va posar el sindicat CGT després d’haver advertit tant la direcció de l’empresa com la mateixa conselleria de la irregularitat que es cometia, tal com ja va publicar aquest diari, sense que des de totes dues instàncies es responguera a les seues demandes.

Els motius de la nul·litat de l’ascens segons la sentència són dos. El primer que, com sostenia CGT, García manca de la titulació universitària necessària per al lloc de cap de l’Àrea de Seguretat en la Circulació. Però és que, a més i més greu si és possible, és el segon aspecte que trau a la llum la sentència i és l’ús irregular de la figura de la lliure designació per al nomenament.

En el primer cas, segons diu la interlocutòria, “el codemandat no té la titulació requerida en el XII Conveni Col·lectiu d’FGV” i queda de manifest que “eximir dels requisits de titulació, vulnera els principis constitucionals de l’article 14, 9.3, 23.2 i 103 de la CE, els principis regulats en l’article 24 de l’Estatut dels Treballadors respecte dels ascensos (promoció professional), i l’exigència de titulació en relació amb el lloc objecte d’impugnació”.

Quant a la segona de les irregularitats, segons la sentència, dona per fet que “el Sr. García no té la titulació requerida i no s’ha seguit cap procediment de selecció, argumenta l’FGV, que és així per tractar-se d’un lloc de lliure designació”. En aquest sentit, prossegueix la sentència, “la forma d’accés per a la cobertura del lloc corresponent a cap de l’Àrea de Seguretat en la Circulació és la de concurs oposició i nomenament per lliure designació, de tal manera que l’accés inicial ha de fer-se mitjançant un procés selectiu en què s’adjudique una plaça i és, posteriorment i després d’haver superat aquest procés i adquirir amb això la condició de personal laboral fix, que es podrà accedir a un lloc mitjançant lliure designació, ja que no és una plaça apta per a un procés de promoció interna, ni tampoc un lloc que es puga proveir amb personal indefinit, atés que únicament podrà accedir-hi a qui tinga la condició de personal laboral fix i tinga la titulació establida a aquest efecte, titulació de què manca la persona nomenada”.

És a dir, el treballador esmentat no complia el requisit de ser personal fix per a poder participar en la cobertura del lloc analitzat, perquè tenia la condició de personal indefinit. Per si no fora prou, sobre els llocs de lliure designació estableix que “la selecció per a proveir el lloc de treball, encara que siga pel sistema de lliure designació, ha de dur-se a terme per mitjà d’un procediment que garantisca la publicitat i la concurrència, i la seua designació atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, sense que això qüestione la capacitat d’autoorganització de l’entitat FGV” i afig que “la discrecionalitat que comporta la lliure designació no és absoluta”.

Fonts d’FGV han comentat que “el nomenament es va produir el 12 de novembre de 2022 i que el treballador ha exercit la seua comesa amb absoluta satisfacció de la gerència actual i de l’anterior que el va nomenar” i han afegit que “tant l’empleat com l’empresa han presentat recurs i continuarà en el seu lloc de treball fins que hi haja sentència ferma”.

Des de CGT han advertit que “les sentències que vulneren els drets fonamentals s’han de complir independentment que hi haja recurs, per la qual cosa l’empleat afectat hauria de tornar al seu lloc anterior de manera immediata” i han afegit que, com a secció sindical, han denunciat aquest cas des del 2021 i, malgrat que l’informe de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat ja els va donar la raó i va recomanar la restitució de García en el seu lloc anterior, no s’ha fet res: “Davant la falta de resposta per part dels anteriors gestors i dels actuals, no ens ha quedat una altra via que la judicial i finalment el jutge ens ha donat la raó amb una sentència que suposa un abans i un després en FGV. La lliure designació no significa un nomenament a dit, tots els empleats qualificats han de tindre les mateixes opcions d’optar a un lloc determinat, com acredita la sentència”.