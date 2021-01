La jutgessa obri una altra peça del cas Taula per investigar una campanya electoral del diputat del PP Vicente Betoret

La magistrada substituta del Jutjat d’Instrucció número 18 de València ha imputat una desena d’empresaris, funcionaris municipals i expolítics del Partit Popular en una altra peça del cas Taula que investiga els indicis d’un presumpte finançament il·legal en la campanya electoral del PP per a les municipals del 2007, amb els candidats Juan José Medina i Vicente Betoret, que no hi figura com a investigat, i per a les generals del 2008. La interlocutòria de la jutgessa al·ludeix a l’“operativa contractual” entre la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València, governat en aquella època per Rita Barberá, i la mercantil Thematica Events SL per a la campanya del Bibliobus. La instructora aprecia un “possible trossejament de contractes” a favor de l’empresa.

Els fets investigats en la nova peça són presumptament constitutius d’un delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental, malversació de cabals públics i frau en la contractació. La instrucció del cas ha detectat indicis que Thematica Events, l’administrador únic de la qual és l’investigat Rafael García Barat, va prestar serveis electorals al PP pagats a través d’Imelsa, l’empresa pública de la Diputació de València el gerent de la qual era Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners. La societat, a la qual estava vinculat Benavent, podria haver acollit els fons públics “sota cobertura de facturació falsa”, segons la interlocutòria de la magistrada.

Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, aportat al jutjat fa quasi dos anys, recull les declaracions policials practicades a tres investigats i a set testimonis. La nova peça separada indaga també en la contractació de l’espectacle visual Metamorphosis en el Muvim, el museu dependent de la Diputació de València, com a contraprestació a la presumpta facturació falsa per part de l’empresa Scope Producciones, l’apoderat de la qual, José Antonio Toledo Salgado, és un dels investigats.

La magistrada ha imputat a més l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent, i els seus pretesos testaferros José Estarlich i Jaime José Úbeda Merino. Estarlich i Úbeda eren administradors únics de Berceo Mantenimientos SL, una firma creada presumptament amb la finalitat d’ocultar els fons obtinguts per integrar-los en el circuit comercial mitjançant facturació falsa a Thematica Events SL. Amb aquesta pretesa empresa instrumental, els investigats van adquirir un habitatge, una plaça de garatge i un traster en el complex residencial Venècia de Xàbia, béns que posteriorment es van vendre.

Així doncs, la instructora també ha endossat la condició d’investigats a Juan José Medina, exvicepresident de la Diputació de València; José Enrique Montblanc, exdirector financer d’Imelsa; les funcionàries de l’Ajuntament de València María Francisca Tamarit Vallés i María Amparo Albors Rodrigo; i l’empresari Francisco Javier Márquez Suárez, conseller delegat de la productora Cyan Animatica SL. La interlocutòria també ha adjudicat la condició d’investigada a la firma La Tienda de Campañas SL, una agència de publicitat domiciliada a Madrid.