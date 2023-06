El jutjat admet la denúncia de la plataforma cívica e investigarà l’ampliació del port de València

La incertesa jurídica sobre la viabilitat de l’ampliació del port de València no fa sinó créixer a mesura que passen els dies i avança la tramitació dels diferents recursos plantejats.

En aquest sentit, Acció Ecologista-Agró en nom de la Comissió Ciutat-Port va presentar un recurs contenciós administratiu el 16 de gener passat contra l’aprovació del projecte constructiu del moll de contenidors en el si del consell d’administració de l’Autoritat Portuària (APV) celebrat el 2 de desembre de 2022.

En resposta a aquest recurs, la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va admetre a tràmit el recurs de la Comissió Ciutat-Port a mitjan mes de febrer passat i li va donar de termini fins al pròxim 26 de juny perquè presente la demanda corresponent.

La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, considera aquesta infraestructura “innecessària i lesiva per al medi ambient, a més de destinar ingents recursos públics que es lleven de necessitats més apressants i de devaluar la imatge de la ciutat”.

No és l’única denúncia que s’ha presentat en el jutjat contra aquest polèmic projecte. El conseller de la mateixa APV, Iván Castañón, de Compromís, ha presentat un altre recurs en el contenciós administratiu per considerar que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 no és vàlida per a donar cobertura al nou projecte, que la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, que retira a l’APV la condició d’òrgan substantiu paralitza tota la tramitació administrativa, i que el projecte es va aprovar abans de donar resposta a l’informe de Costes que planteja 21 objeccions.

Terminal de creuers

La Comissió Ciutat-Port també va presentar fa poc la demanda corresponent contra l’aprovació sense informes ambientals del trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual, en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària i tant el representant de la vicepresidència de la Generalitat en mans de Compromís, Iván Castañón, com l’alcalde de València, Joan Ribó, hi van votar en contra.

El trasllat de la terminal ve propiciat pels canvis introduïts en el polèmic projecte d’ampliació nord i, per tant, no han sigut avaluats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, qüestionada ara per una suspensió cautelar del TSJ de Madrid.

L’escrit de la demanda, a què ha tingut accés elDiario.es, argumenta que en la documentació ambiental inclosa per la mateixa Baleària en la seua oferta s’assenyala l’existència de dotze activitats vinculades a la terminal generadores de contaminació atmosfèrica (fonts de contaminació). A més, es qualifiquen de “significatius” els impactes de contaminació atmosfèrica que produeix el consum de combustible de vaixells, l’emissió de gasos de combustió de vaixells, el transport de mercaderies rodades i el transport de combustible i pertrets per al vaixell.