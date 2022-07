L’Ajuntament de València ja ha gastat en advocats més de 20.000 euros per les causes fallides del denunciant compulsiu del PP

La factura de la frenètica activitat judicial que va emprendre el mandat passat l’assessor del grup municipal del PP Luis Salom acaba de pujar 8.110 euros més i ja s’eleva a un total de 22.210 euros per a les arques de l’Ajuntament de València.

Salom va presentar al voltant d’una quinzena de denúncies contra una gran part dels regidors de l’equip de Govern municipal de Compromís, el PSPV i la ja desapareguda València en Comú, totes arxivades fins ara després de les declaracions de les parts.

La Junta de Govern Local va aprovar divendres el reintegrament dels 8.110 euros esmentats al regidor d’Administració Electrònica, Pere Fuset, en concepte de despeses d’advocats després de veure’s implicat en una de les denúncies de l’assessor del PP, que l’acusava de fraccionament de contractes per diferents contractacions festives, una causa que una vegada més va acabar arxivada.

“Els serveis jurídics municipals donen el vistiplau a abonar 8.110,70 euros més de despeses de defensa per les denúncies sense sentit del PP. I ja en van... La guerra bruta judicial, entre altres coses, ens costa diners a totes i tots. Per no parlar del cost per a la Justícia durant 4 anys”, va afirmar Fuset en les seues xarxes socials.

Una vegada arxivada de manera definitiva la causa, l’edil de Compromís té dret per llei que se li torne el cost de la seua defensa pel fet de no poder optar als serveis de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament per provindre la denúncia d’un altre empleat públic del consistori.

L’Ajuntament ja va haver d’abonar 3.600 euros a l’alcalde, Joan Ribó, pel mateix concepte, després d’arxivar-se una denúncia per un tema de protecció de dades; 2.200 euros més a la regidora socialista d’Esports durant el mandat passat, Maite Girau; 3.700 euros al regidor de Comerç, Carlos Galiana, també per a cobrir la despesa dels seus lletrats, després de sengles denúncies de Salom arxivades; 4.600 euros més a Fuset propi, a què ara se sumen aquests 8.110 euros, amb la qual cosa la factura total per a les arques municipals s’eleva a 22.210 euros.

Amb anterioritat la justícia mateixa ja va arxivar altres denúncies de l’assessor popular contra el que va ser regidor de Cultura Festiva, com els pretesos fraccionaments de contractes desmentits pels jutjats dels cartells de Falles o la bústia reial.