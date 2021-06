L’alcalde de la Nucia, imputat per suborn, es va vacunar en una residència privada sense cap vinculació amb el consistori

L’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, va argüir quan es va destapar que s’havia vacunat el 6 de gener passat que ho va fer en la seua condició de metge d’atenció primària. No obstant això, els socialistes alacantins de seguida van remarcar que està en excedència des de fa dues dècades, cosa a què el PP va respondre que Cano exerceix com a metge del Club de Futbol de la Nucia. “Té fitxa de federat i és, per tant, un metge reconegut per la Federació”, va argüir el seu partit. El PSPV-PSOE va demanar al president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, que aclarira si l’alcalde de la Nucia, que també és diputat provincial, té la compatibilitat per a exercir com a facultatiu del club local.

Cano ha conservat el seu càrrec d’alcalde i de diputat provincial, malgrat les crítiques de Ciutadans, la formació amb què governa el PP en la Diputació d’Alacant (el renou intern entre els dos socis va transcendir a conseqüència d’un inoportú micro que es va deixar obert Mazón en el ple).

El president de la institució provincial va retirar preventivament les competències a Cano i el seu partit li va obrir un expedient informatiu. Així va quedar l’alcalde de la Nucia fins que la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la Vila Joiosa (Alacant) ha incoat diligències prèvies i ha citat a declarar Bernabé Cano com a investigat arran d’una denúncia de la Fiscalia. La jutgessa investiga l’alcalde de la Nucia per un presumpte delicte de suborn passiu impropi.

La instructora, a més de citar una dotzena de testimonis, entre treballadors de la sanitat pública valenciana i de la mateixa residència en què es va vacunar l’alcalde, ha demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que l’informe si l’Ajuntament de la Nucia té algun tipus de responsabilitat en la gestió o la supervisió de l’activitat assistencial del geriàtric.

Bernabé Cano va acudir el 6 de gener passat a la residència de la localitat, acompanyat per un equip de la televisió local, per donar compte de l’inici del procés de vacunació, que en aquella època tenia com a prioritat els grups de més risc davant la COVID-19, especialment les persones majors de les residències. No obstant això, la residència on va acabar injectant-se la vacuna és de titularitat privada (pertany a Centros Residenciales Savia SLU) i la seua activitat, per tant, està deslligada del consistori del municipi alacantí.

La jutgessa haurà de determinar a quin sant es va vacunar el primer edil en una residència sobre la qual no manté competències municipals (al contrari, per exemple, que l’alcalde popular de Vilafermosa, que es va vacunar en una residència de titularitat municipal). Així doncs, els treballadors de la residència que ha citat la instructora com a testimonis declararan entre els dies 6 i 7 de juliol.

Ciutadans espera que “es resolga” el procediment

La situació de Cano en la Diputació d’Alacant és enormement delicada. Ciutadans, soci de govern del PP en la institució provincial, va propiciar que s’aprovaren fins a tres mocions que demanaven la dimissió de l’alcalde de la Nucia.

Els populars es van quedar en minoria per primera vegada en la legislatura defensant Cano. Fonts de Ciutadans en la institució provincial consultades per aquest diari indiquen que la formació taronja aposta per respectar el procediment judicial i “esperar que es resolga”.