L’Audiència Nacional investigarà si el desistiment de funcions del Govern per a tutelar l’ampliació del port de València és fraudulenta

Un nou front legal s’obri contra la macroampliació nord del port de València que ja investiguen el Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció. Ara, el polèmic projecte arriba als tribunals pel fet d’admetre a tràmit la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional el recurs contra la resolució, del 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària puga decidir per si sola sobre si cal una altra avaluació ambiental o no per a l’ampliació que la mateixa APV promou.

Això va ser el que el mateix departament que dirigeix la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, va contestar a l’alcalde de València, Joan Ribó, quan els va sol·licitar per carta una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació.

Com va informar elDiario.es, el secretari d’estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va afirmar en el seu escrit de resposta a Ribó que l’Autoritat Portuària de València (APV) és l’òrgan substantiu encarregat d’autoritzar el projecte al mateix temps que exerceix com a promotor d’aquest (després del canvi normatiu esmentat). “Com a òrgan substantiu, per tant, correspon en el seu cas a l’Autoritat Portuària del Port de València iniciar l’avaluació ambiental dels projectes de la seua competència”, diu l’escrit.

La Comissió Ciutat-Port, integrada per entitats veïnals i ecologistes, va recórrer aquest canvi legal inicialment en via administrativa davant el mateix ministeri sense obtindre resposta, per la qual cosa van decidir acudir als tribunals davant d’una resolució que qualifiquen de “nul·la de ple dret” i dictada en frau de llei.

Des de l’entitat consideren nul·la aquesta resolució ministerial per haver-se dictat contravenint el que es disposa en la legislació bàsica en matèria de revisió d’actes administratius, establida en la Llei de procediment administratiu comú, i suposar un frau de la legislació ambiental.

“Pretendre operar un canvi de titularitat de competències en matèria d’avaluació ambiental amb efectes retroactius i amb un menyspreu absolut de les normes que permeten a l’Administració tornar sobre els seus propis actes, només pot qualificar-se com una decisió nul·la de ple dret”, afirmen portaveus de la plataforma.

Tant en el recurs en via administrativa com en el procés judicial que ara s’inicia, aquests col·lectius criden l’atenció sobre el fet que es pretenga,14 anys després de la seua publicació, modificar la DIA del 2007 per donar cobertura a la pretensió de l’entitat pública estatal Ports de l’Estat i del mateix Ministeri de Transició Ecològica d’eludir les seues responsabilitats de direcció, coordinació i control sobre la macroampliació del port de València que impulsa l’APV, que pretén adjudicar l’explotació de les noves instal·lacions a favor d’una empresa privada que seria la principal beneficiària d’unes obres que comprometen el futur del litoral sud valencià i amenacen la supervivència de la mateixa Albufera, segons han denunciat repetidament nombrosos experts i acadèmics.

Incompliment de la DIA del 2007

La Comissió Ciutat-Port recorda que les obres que pretén dur a terme l’APV, i de les quals Ports de l’Estat i el Ministeri pretenen desentendre’s, vulneren les autoritzades en la DIA del 2007: “No sols pel volum de materials de rebliment que es projecta utilitzar, que supera en quasi quatre milions de metres cúbics els previstos en la solució autoritzada el 2007 (de 19,05 milions de m³ a 23,3 m³), sinó també per la demolició d’un contradic i el moll de creuers (acabats el 2012, dins de la primera fase), per l’increment del consum de recursos naturals i l’increment de dragatges (de -18 metres a -18,5 metres de profunditat) i en zones exteriors a la dàrsena actual amb l’efecte negatiu consegüent sobre les platges del sud ja detectats durant aquests anys”, expliquen.

Però, a més, la plataforma denuncia que l’APV ja està actuant de fet al marge de l’autorització prevista en la DIA del 2007 pel fet d’anticipar actuacions amb repercussió directa més enllà de l’àrea d’afecció inicial i que no figuraven en l’estudi d’impacte ambiental que va servir de base a la DIA del 2007. Esmenten com més cridanera la “demolició dels molls de creuers” que ha donat lloc a la convocatòria d’un altre concurs públic per a l’atorgament d’una nova “concessió per a la construcció i explotació d’una terminal pública de passatgers en el port de València” en un nou emplaçament, fora de l’àmbit inclòs en la DIA originària, sense que s’haja procedit a una altra avaluació ambiental.

Aquesta actuació ha comportat a més el dubtós rescat d’antigues, i potencialment caducades, concessions a la mercantil Unión Naval, propietat del navilier Vicente Boluda, que feia anys que no les operava, amb una contraprestació en espècie consistent en un nova concessió sobre altres terrenys portuaris i la possibilitat de construir un edifici d’oficines de tretze altures.

Una operació que la mateixa APV ha hagut de revocar per recomanació de l’Advocacia de l’Estat i la denúncia de la Comissió Ciutat-Port davant la Sala d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes que manté oberta una investigació sobre aquest tema, juntament amb una altra de la Fiscalia Anticorrupció.

En conjunt, conclouen, “Ports de l’Estat no pot fer desistiment de les seues responsabilitats com a entitat pública a qui correspon la direcció superior i la coordinació general d’actuacions en matèria de ports d’interés general de l’Estat, deixant en mans de la mateixa APV que promou la macroampliació la decisió sobre si escau l’avaluació ambiental del seu propi projecte o no. Estem davant d’un autèntic frau de llei”.

La Comissió expressa la seua confiança en els seus arguments jurídics que permetran a l’Audiència Nacional examinar la conformitat o no a dret de la resolució ministerial, així com en la designació de Lourdes Sanz Calvo com a magistrada ponent per a l’examen del recurs, atesa la seua trajectòria i experiència en l’examen d’assumptes mediambientals.

Conforme a allò decretat per l’Audiència Nacional, el Ministeri disposarà ara d’un termini de vint dies per a remetre l’expedient administratiu que va donar lloc a l’aprovació la Resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental publicada a fi de posar-lo de manifest a l’associació Per l’Horta que subscriu el recurs en nom de la Comissió Ciutat-Port amb la finalitat que puguen formalitzar la seua demanda.

Portaveus de la Comissió han avançat que, obert ja el procés judicial, estudiaran la possibilitat de sol·licitar de l’Audiència Nacional que suspenga l’eficàcia de la resolució ministerial recorreguda fins que recaiga sentència definitiva.

Dins de les activitats de la Comissió Ciutat-Port d’oposició social i jurídica a la macroampliació nord projectada per l’APV, han convocat un Consell Ciutadà, obert a tota la ciutadania divendres 17, a l’esplanada de l’edifici del rellotge a les 10.00 h, en paral·lel a la convocatòria del consell d’administració previst per a aquest dia per l’APV.