L’elecció d’Enric Morera com a senador territorial desencadena una crisi en Compromís

L’elecció del senador territorial de Compromís ha obert una gran bretxa entre les branques de la coalició valencianista. La decisió de la branca majoritària (Més) de situar l’expresident de les Corts Valencianes per al càrrec, contra el criteri d’Iniciativa, ha provocat una severa reacció en els seus socis, que els acusen de “trencar els acords” i fer mal a la confiança de la coalició.

Dimarts, després d’hores de tensió entre totes dues formacions, el grup parlamentari ha decidit registrar la candidatura d’Enric Morera, militant de Més, apurant els terminis que atorgava el reglament, mentre que Iniciativa continuava apostant per Carles Mulet, que ha exercit el càrrec des del 2015. La branca ecofeminista, en què milita Mónica Oltra, creu que els valencianistes han aprofitat la seua eixida de la primera línia política per apoderar-se del control de la coalició.

El coportaveu d’Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha comunicat dimarts que la seua formació eixirà dels òrgans de govern de Compromís mentre Més no rectifique. Els acusa de trencar els acords i nomenar un senador de manera unilateral. “Han de reconsiderar la seua posició”, ha advertit Ibáñez, i ha assenyalat que “cap diputat d’Iniciativa votarà ningú que no siga Carles Mulet”. El també diputat en el Congrés lamenta que “s’ha trencat la confiança” en la coalició, cosa que l’altra branca rebutja radicalment. Iniciativa va arrancar un procés setmanes arrere per a avalar al Mulet per al Senat, una qüestió que Més emmarca en clau interna.

Des de Més han defensat la trajectòria de Morera i han assenyalat que cap diputat ha votat en contra de la decisió, que correspon al grup parlamentari. En un comunicat, insisteixen que no s’ha trencat cap acord i acusen Iniciativa de mentir, defensant que, davant la falta d’acord, és el grup parlamentari qui ha pres la decisió sobre la base de la representació de cada força. “Treballarem per solucionar les discrepàncies des del diàleg”, afirmen.

La coalició es regeix per un sistema de quotes i acords constants que mantenen l’equilibri entre les tres forces d’acord amb la seua representació. A cada branca (Més, Iniciativa i Verds-Equo) li correspon una part del pes institucional, que decideixen en cada procés electoral. Per aquest sistema, Oltra (Iniciativa) primer i Aitana Mas després, era la vicepresidenta del Consell; Morera el president de les Corts; Joan Baldoví el portaveu en el Congrés i Fran Ferri i Papi Robles els portaveus en el parlament autonòmic, tots de Més. Des del 2015, per a compensar la presència de Més, Carles Mulet havia exercit la tasca de senador per designació territorial, i era el parlamentari més actiu en la cambra alta.

La qüestió en aquest procés parteix d’un desacord pel percentatge de representació. Iniciativa entén que està infrarepresentat en el total dels diputats en les Corts Valencianes, qüestió que Més discuteix. Després de les eleccions generals, en què la coalició té dos representants en l’aliança amb Sumar, Àgueda Micó (Més) i Alberto Ibáñez (Iniciativa), la branca majoritària entén que estan a l’una. I per tant, que el representant al Senat ha de ser de la seua branca.

La votació dels senadors es fa dijous i l’acord de la cambra és que totes les formacions ratifiquen tots els candidats presentats. Al PP li corresponen tres representants, al PSPV, dos, i a Compromís, un.