L’onada de calor deixa uns 40 incendis forestals, temperatures de més de 45 graus i una “rebentada càlida” a la Comunitat Valenciana

Dilluns s’ha donat per finalitzada l’onada de calor, un episodi meteorològic que ha afectat el territori valencià des del 10 d’agost passat i que va suposar l’activació del nivell 3 de preemergència amb una situació de perillositat extrema pel risc d’incendis forestals (com a mesura de prevenció, es va prohibir la circulació per les pistes i els camins forestals de quinze parcs naturals). Per a la jornada del dimarts es manté el nivell extrem de preemergència a l’interior de la província de Castelló.

Des de @GVA112 s'han coordinat en 4 dies quasi 40 incendis a la Comunitat Valenciana.



8⃣ divendres;



1⃣6⃣ dissabte;



1⃣2⃣ diumenge;



3⃣ hui dilluns.



Gràcies a tots els efectius que han estat fent front al foc.#stopalfoc pic.twitter.com/YfxaBqw6IU — GVA 112CV (@GVA112) 16 de agosto de 2021

L’onada de calor s’ha saldat amb uns 40 incendis forestals al llarg de la Comunitat Valenciana, a més d’alguns altres conats. El més greu dels focs ha sigut el que, des de la vesprada del dissabte passat, ha cremat 420 hectàrees a la localitat d’Assuévar, a l’Alt Palància, 220 de les quals situades al Parc Natural de la Serra d’Espadà.

Aquest incendi, que s’ha donat per controlat a les 14.25 h de dilluns, ha comptat amb la intervenció de més de 300 efectius –mig centenar dels quals militars de l’UME (Unitat Militar d’Emergència)–, una vintena de vehicles i 21 mitjans aeris, i va obligar a desallotjar unes 300 persones d’Assuévar. Entre les causes possibles se suposa la caiguda de llamps provocada per les tempestes seques registrades en la zona la vesprada de dissabte.

Des de divendres passat també s’han declarat altres focs de menys calibre en llocs com Ares dels Oms (els Serrans), Castellfort (els Ports), Muro d’Alcoi (el Comtat), Culla (l’Alt Maestrat), Suera (la Plana Baixa), Dénia (la Marina Alta), Bicorb (la Canal de Navarrés), i ja dilluns mateix a la Llosa del Bisbe (els Serrans) i Saix (l’Alt Vinalopó). A més, es van registrar conats d’incendi en punts com Caudiel, Sant Joan de Moró, Alacant o Costur a causa de la caiguda de llamps. En total, des d'Emergències s'han coordinat en quatre dies prop de 40 incendis en tot el territori (8 el divendres, 16 el dissabte, 12 el diumenge i 3 aquest dilluns).

‘Rebentada càlida’

En les últimes jornades s’han registrat temperatures per damunt de 40 graus en alguns punts de la Comunitat Valenciana, amb la marca més alta a Cases del Riu (Requena), on el mercuri va arribar fins a 45,7 graus centígrads, mentre que també es van arribar a 45 graus a Xalans i Ontinyent. A Alcoi, la temperatura va arribar a 43,4 graus. Aquestes temperatures van ser provocades per xocs tèrmics entre corrents d’aire, tal com explicava l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

L’Aemet explicava que aquest fenomen es coneix com a “rebentada càlida”, una franja temporal en què les temperatures apugen immediatament 10 graus, com va ocórrer a Gandia, on es va passar de 31,2 a 41,2 graus en pocs minuts. En el cas de Castelló, els canvis de temperatura en les diferents franges de l’aire, sumats a algunes tempestes en nivells atmosfèrics elevats –ecos de precipitacions– i a l’impacte d’uns quants llamps, han provocat aquest fenomen de temperatures extremes.