La Generalitat sanciona el Port d’Alacant i una empresa per contaminació ambiental en la càrrega i descàrrega a granel

La càrrega i descàrrega a granel a l’aire lliure i els núvols tòxics que aquesta activitat genera en el port d’Alacant (i més concretament, en el moll 17), ha provocat que la Generalitat Valenciana òbriga un segon expedient sancionador per contaminació ambiental que afecta l’Autoritat Portuària i l’empresa Eiffage Infraestructuras SA. La multa a la mercantil, com que es tracta d’una falta greu la infracció comesa, ascendeix a 40.000 euros. El Port, que ha sigut multat amb 20.000 euros també per una falta greu, ha presentat al·legacions a l’expedient sancionador de Transició Ecològica pel fet de considerar que no s’ha produït perjudici per al medi ambient.

La Plataforma per un Port Sostenible, que engloba diversos col·lectius veïnals “afectats i perjudicats” per aquesta activitat, ha comunicat que el Servei de Protecció de l’Atmosfera de la Conselleria de Transició Ecològica, sobre la base de l’informe dels tècnics d’inspecció mediambiental, va constatar que l’empresa va emetre “grans núvols de pols visibles des de la ciutat” la nit del 2 i la matinada del 3 de gener passats, una circumstància de què l’Autoritat Portuària d’Alacant “és sabedora”. Segons denuncia, no es tracta d’una circumstància puntual, sinó que és un fet que es repeteix de manera habitual: “Passa cada dia i ni l’empresa, que disposa d’una nau la construcció de la qual va acabar fa un any i que ha de ser utilitzada per a l’emmagatzematge de productes a granel, ni el Port fan res per evitar-ho”, explica José Santamaría, portaveu de la Plataforma per un Port Sostenible, a elDiario.es.

Segons adverteix la Generalitat Valenciana en l’expedient, s’han superat en dos anys el termini concedit per a “ajustar el funcionament de la nau” i, malgrat això, tal com denuncia la coordinadora ciutadana, l’empresa, “amb la complicitat de l’Autoritat Portuària, continua operant amb productes a granel a l’aire lliure i contaminant contínuament”.

L’emissió a l’atmosfera de grans quantitats de partícules en suspensió suposa un “mal potencial elevat sobre el medi ambient i la salut de les persones”, de manera que obliga l’empresa a adoptar les mesures possibles per a la prevenció i la restauració dels danys produïts.

Satisfacció relativa entre els veïns

Tant la plataforma ciutadana com les associacions de veïns han mostrat satisfacció per l’obertura d’aquest expedient sancionador per part de la conselleria, encara que ho consideren insuficient pel fet que no s’hi tenen en compte diversos aspectes.

Així doncs, apunten que es reconeix l’emissió de grans núvols de pols “sense especificar que es tracta de substàncies tòxiques i cancerígenes, com va quedar demostrat en el primer expedient obert el desembre del 2022, en què es recull que els apilaments fets en el moll 17 per l’empresa Eiffage fora de la nau tancada eren de calcària i fluorita”. Les descàrregues, apunta Santamaría, es duen a terme a tot just 500 metres de distància dels grans nuclis de població i a 300 d’un centre educatiu i dels barris més pròxims.

La plataforma denuncia la “complicitat” de l’Autoritat Portuària d’Alacant pel fet d’“ocultar” la contaminació que es produeix en el recinte portuari “durant molts anys”. En aquest segon expedient sancionador, explica, es reconeix la situació denunciada per la Inspecció: “No s’ha pres cap mesura preventiva i la Conselleria no sanciona el Port”.

Activitat “fora de la nau”

La coordinadora ciutadana desmenteix que, tal com queda reflectit en l’expedient, Eiffage faça la càrrega i descàrrega a granel en la nau tancada: “Podem demostrar que tota l’activitat d’apilament i amuntegament del material, càrrega i descàrrega es du a terme fora de la nau i és la causa dels núvols de pols, incomplint de manera reiterada la resolució de la conselleria de juliol del 2020 i tota la normativa aplicable, amb el beneplàcit de l’Autoritat Portuària”.

Assegura que aquesta actuació és “deliberada” amb l’objectiu d’“estalviar costos de manteniment i funcionament de la nau i obtindre més beneficis pel fet de treballar a l’aire lliure”. L’empresa i el Port, afirma, “demostren així una enorme insensibilitat i falta de respecte cap al compliment de la normativa, i un menyspreu total al dret a la salut dels alacantins”.

També desmenteix que els fets denunciats es produïren únicament la nit del 2 al 3 de gener, “òbviament un vaixell no es carrega en una sola nit, i els veïns de la zona som testimonis que es tracta d’una operativa contaminant continua, que es fa durant tot l’any en les seues diferents fases, totes contaminants: descàrrega de camions, formació d’apilaments, càrrega o descàrrega dels vaixells a l’aire lliure emetent pols tòxica... Recordem que aquest és un port urbà”.

Sobre el mandat de la conselleria perquè s’adopten les mesures adequades per a minimitzar al màxim l’emissió de partícules contaminants, els veïns opinen que s’hauria d’exigir, “tal com estableixen les seues autoritzacions successives”, operar únicament en nau tancada, una instal·lació que apunten va suposar una inversió de 14 milions d’euros, “dels quals desconeixem quin percentatge va ser de diners públics”, per la qual cosa apunten a un possible frau de llei pel fet de mantindre la nau inoperativa.

Reclamen una sanció més elevada

La plataforma rebutja que s’opte per una sanció econòmica mínima, “ignorant que els fets il·lícits expressats no són puntuals, sinó continuats i recurrents”. Tampoc es consideren en l’expedient, assenyala, “elements agreujants, com són la intencionalitat i la reiteració continuada, ni el potencial mal a la salut de les persones reconegut per imposar una sanció superior”. Segons el parer del col·lectiu veïnal, aquesta sanció hauria de ser la suspensió i la clausura de l’activitat contaminant que es fa a cel obert, de manera que la nau tancada “es pose en funcionament de manera immediata”. “La llei permet la clausura o la suspensió de l’activitat”, relata Santamaría.

Finalment, la plataforma ciutadana exigeix a la conselleria que “actue ja i sancione l’Autoritat Portuària d’Alacant” per permetre aquesta mateixa activitat en els molls 11 i 15, “que actualment operen en situació d’il·legalitat i clandestinitat per no disposar d’autorització ni projecte de nau tancada”.

Nova sanció al Port

El febrer del 2020, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va confirmar una multa de 40.000 euros imposada per la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental a conseqüència de la contaminació atmosfèrica generada per l’activitat de càrrega i descàrrega a granel.