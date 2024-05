Milers de persones clamen a València contra l'ampliació del Port de València: “No, no, no, no volem més port!”

“No, no, no a l'ampliació!”, o “no, no, no, no volem més port!” , són alguns dels càntics que s'han entonat aquest divendres a la vesprada a la multitudinària manifestació contra l'ampliació del Port de València que ha començat a les 18.30 hores des del Passeig de l'Albereda de València, a l'alçada del Pont de les Flors.

Milers de persones han participat en la mobilització convocada per la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora al projecte, en un ambient reivindicatiu festiu amb pancartes amb lemes com “dret a respirar aire net”, “dret a la salut” o “menys port, més Albufera”.

Entitats veïnals, ecologistes, sindicats, particulaes i partits d'esquerres com Compromís o Podem han deixat palès el seu rebuig a l'actuació per les seues repercussions ambientals, ja visibles a les platges de Pinedo i El Saler, sotmeses recentment a una regeneració que ha suposat un cost de 28 milions d'euros, dels quals l'Autoritat Portuària (APV) no n'ha aportat ni un euro. A més, en el futur podria posar en perill l'Albufera i col·lapsar encara més els accessos al recinte portuari, amb l'augment de les emissions que comporta.

El portaveu de la Comissió Ciutat-Port, Francesc Herrera, s'ha mostrat molt satisfet amb l'alta afluència de manifestants a la tercera protesta que convoca el col·lectiu: “Estem molt contentes, anem creuant el Pont de l'Exposició i encara no ha arrencat la cua que és a la plaça de Saragossa. L'Administració ha de prendre nota i recapacitar. Per tant estem en un procés que no té els documents necessaris per seguir endavant. Sol·licitem la retirada completa del projecte, l'eliminació del dic nord i la reversió de la zona d'activitats logístiques (ZAL)”.

El president del comitè d'empresa de la terminal pública de contenidors CPS, Julián Pérez, també ha assistit a la protesta. Segons ha assegurat, perquè “aquesta ampliació és innecessària, injustificada i destruirà ocupació”. Pérez ha assegurat que els estudis econòmics i laborals de l'APV “no són certs, hi haurà destrucció d'ocupació i volem que facen un estudi real sobre l'impacte de la nova terminal a l'ocupació”.

Aquest divendres s'ha conegut que l'organisme portuari ha proposat l'adjudicació del projecte constructiu dels molls sobre els quals s'assentarà la futura terminal a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Acciona Construcción, SA; Jan de Nul NV; i Grupo Bertolín, SAU Això malgrat que els jutjats no s'han pronunciat encara sobre la validesa de la declaració d'impacte ambiental (DIA) del 2007, els paràmetres dels quals no s'ajusten als del nou projecte.

Com va informar elDiario.es, en total són sis els informes o pronunciaments que s'han emès fins ara i cap no ha avalat la validesa de la DIA, més aviat al contrari. A tots ells s'afegeix la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha anul·lat la capacitat de l'APV per decidir si cal una nova DIA, en tornar a Puertos del Estado la condició d'òrgan substantiu del projecte.

Precisament, la Comissió Ciutat-Port ha informat aquest divendres que la sentència ha cobrat plena fermesa ja que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic no ha presentat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem dins del termini previst, per això que és de compliment obligat tant per a l'APV com per a Puertos del Estado.

L'entitat ha exigit a Puertos del Estado que deixe d'eludir les seves responsabilitats i es pronuncie de manera pública i raonada sobre la necessitat d'avaluació ambiental d'una obra amb efectes significativament adversos al medi ambient i que difereix substancialment del projecte original .