Nacions Unides evita el desnonament de Lola i de les seues dues xiquetes: “L’habitatge està pels núvols, no dorm de l’ansietat”

“D’acord amb l’article 5 del protocol facultatiu, el Comité, per mitjà del Grup de Treball sobre comunicacions, ha sol·licitat a l’Estat que prenga mesures per a evitar possibles danys irreparables mentre el seu cas és examinat pel Comité, consistents en la suspensió del desnonament de l’habitatge en què l’autora i les seues filles actualment habiten o alternativament atorgant-los un habitatge adequat a les seues necessitats”. El Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides s’expressa així en un escrit per mitjà del qual sol·licita a l’Estat espanyol la suspensió del desnonament que estava previst per a dimecres de Lola, una dona de 29 anys amb dues filles de 6 i 3 anys residents a València.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València va elevar a l’organisme esmentat una denúncia per a sol·licitar la seua intervenció amb mesures cautelars davant la decisió del jutjat d’ordenar el llançament esmentat a instàncies del fons Promontoria Coliseum. La resposta es va obtindre dilluns 22 d’abril de 2024 i ja s’ha donat trasllat al jutjat per part de l’advocat d’ofici de la família, que a última hora de dimarts va paralitzar durant dos mesos el procediment.

La PAH de València va explicar la situació i la sol·licitud d’habitatge de la família a l’Ajuntament de València i a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) dependent del Govern valencià. Davant aquesta situació, la PAH exigeix que es complisca el dret internacional, recordant que Espanya va ratificar el 2010 el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per l’Assemblea de les Nacions Unides, i que el Govern d’Espanya va considerar una notícia excel·lent l’entrada en vigor d’aquest instrument internacional. I que, per tant, davant la primacia del dret internacional i europeu, se suspenga el desnonament previst per a dimecres o se li oferisca immediatament un habitatge que puga constituir la llar d’aquesta família.

Sobre aquest tema, des de l’Ajuntament de València han informat elDiario.es que “ha estat acompanyada i assessorada en tot moment pels tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament” i que ha demanat “en via d’urgència un habitatge” l’adjudicació del qual pot ser “imminent”. De fet, també a última hora de dimarts es va confirmar la disponibilitat d’un habitatge municipal.

“L’habitatge està pels núvols”

El cas de Lola és un dels molts que es donen de llarg a llarg de la geografia valenciana i espanyola. Viu en un pis situat en la zona de Sapadors de València en què pagava un lloguer social de 116 euros a Solvia. No obstant això, tot va canviar quan l’any 2020, amb la pandèmia en plena irrupció i embarassada de la segona filla, l’habitatge va passar a les mans de Promontoria Coliseum: “Em van enviar una carta en què m’avisaven que em donaven un any per a abandonar-lo. Llavors van començar a assetjar-me amb telefonades contínues i em van oferir diners perquè el deixara, però, tal com estan els preus, és inviable que puga pagar un lloguer. Visc en un estat de tensió i ansietat continu, no puc dormir a les nits”.

L’afectada explica que des de llavors ha aconseguit ajornar el procediment fins que finalment, el mes de febrer passat es va produir el judici i la sentència posterior per la qual es determina l’ordre de llançament. Lola cobra actualment la renda valenciana i reconeix que en l’actualitat no paga lloguer, però assegura que està disposada a fer-ho sempre que s’ajuste a la seua situació econòmica. A més busca faena de manera activa a través dels mecanismes que estableix la mateixa renda: “Estic esperançada a aconseguir faena, que és el que vull, ja m’han fet unes quantes entrevistes”.

Sobre la seua situació, assegura que és angoixant, ja que “no sé què passarà dimecres, he demanat habitatges socials a l’Ajuntament i a la Generalitat”. Encara que els seus pares viuen en un altre pis, assegura que “els dos tenen problemes de salut i el seu habitatge és molt menut per als cinc”. Segons Lola, “l’habitatge està pels núvols i els sous per terra, això és una bomba que explotarà en qualsevol moment, perquè les administracions no hi donen respostes reals”.