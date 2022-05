Orriols i la Petxina estrenaran les primeres ‘superilles’ de València: restriccions al trànsit i més espai per als vianants

L’Ajuntament de València avança en la transformació urbana d’espais dominats fins ara pel trànsit rodat en què els vianants passaran a ser els protagonistes. La junta de govern local aprova divendres el projecte de la ‘superilla’ d’Orriols una vegada que el projecte ja està redactat, finalitzat i informat per tots els serveis corresponents.

Tal com ha anunciat dimarts la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, “una vegada aprovat, podrem iniciar la licitació d’obres, que tenen un termini d’execució de 6 mesos, per la qual cosa estaran acabades abans d’acabar el 2023”.

Aquest projecte s’uneix a l’aprovat fa poc en la cruïlla dels carrers del Palleter i de Calixt III, al barri de la Petxina, que està pendent de licitació amb un pressupost de 840.000 euros i en un termini de 14 setmanes. Així doncs, aquesta enorme cruïlla es convertirà en un espai de trobada per al veïnat.

El mateix passarà en la primera superilla del barri d’Orriols, que abasta tot l’àmbit inclòs entre els carrers del Pare Viñas, del Duc de Mandas, de Sant Vicent de Paül i de Reig Genovés, i integrarà i connectarà alguns espais ja convertits en zona de vianants al voltant del nucli històric tradicional d’Orriols, així com el jardí de l’Ermita i el CEIP Bartolomé Cossío.

Es tracta d’un espai molt pròxim al nou jardí de l’Ermita, que embolcalla el nucli històric tradicional del barri, i que actualment presenta voreres estretes i falta de vegetació en bona part de l’àmbit. A més, la vicealcaldessa ha assenyalat el greu problema d’accessibilitat entre els carrers del Pare Viñas i d’Agustín Lara amb el carrer de l’Arquitecte Rodríguez, “que presenta un desnivell important, que constitueix una barrera que aïlla i divideix el barri”.

Es tracta, per tant, d’una actuació molt esperada per les persones residents en el barri, que permetrà eliminar aquesta frontera interior i que connectarà el nucli històric del barri i zones verdes amb tots els carrers circumdants. De fet, la redacció del projecte s’ha efectuat després d’un procés de participació, en què els veïns i les veïnes van tindre oportunitat d’exposar les seues necessitats, aportacions i suggeriments, a què el document resultant dona resposta. El projecte aprovat suposarà una inversió de 2,4 milions d’euros, dels quals més de la meitat (un total d’1,8) seran subvencionats per la Unió Europea en el marc dels fons Next Generation. El termini d’execució estimat és de sis mesos.

Conversió en zona de vianants de 8.700 m²

La nova actuació suposa la conversió en zona de vianants de gairebé 8.700 m² als carrers d’Agustín Lara, el Pare Viñas, l’Arquitecte Rodríguez i l’Historiador Chabret. Amb això es crea un espai per als vianants continu, que genera una malla de jardins i zones d’estada que connecten el jardí de l’Ermita amb la plaça de Gloria Fuertes.

A més, va explicar Sandra Gómez, “es dona solució al greu problema d’accessibilitat que provoca el desnivell del carrer de l’Arquitecte Rodríguez. Per fer-ho, el projecte preveu una sèrie de talussos vegetals, rampes i escales que permeten connectar els carrers d’Agustín Lara i del Pare Viñas amb el nucli històric i el jardí”.

A més de la repavimentació d’aquests quatre carrers, es preveu també introduir nou mobiliari urbà, enllumenat, així com nova vegetació mitjançant la construcció de talussos vegetats amb arbratge, parterres, jardineres i prades menudes.

Quant als paviments de les zones de circulació, seran de formigó prefabricat de diferents colors, que permetran diferenciar les zones, i que s’integraran en els paviments ja existents en les zones del nucli històric i el jardí de l’Ermita. També s’introdueix arbrat, fins ara inexistent, així com vegetació baixa en parterres i talussos vegetals, i dues zones de prada als carrers del Pare Viñas i de l’Arquitecte Rodríguez. De fet, aquestes zones verdes funcionaran a més com a sistemes de drenatge sostenible que recolliran part de l’aigua de pluja i la filtraran al terreny natural, cosa que permetrà millorar així la gestió de l’aigua mitjançant l’ús de solucions basades en la natura.

Accessibilitat per a totes les persones

Tal com va subratllar Sandra Gómez, el projecte garanteix que “els recorreguts per als vianants siguen accessibles en tot l’àmbit”. Per fer-ho, s’han estudiat les dimensions de les zones de circulació i s’han eliminat els desnivells, i s’ha tingut també en compte en l’elecció de mobiliari. En aquest context, l’actuació més important és l’eliminació del desnivell i la barrera del carrer de l’Arquitecte Rodríguez.

Durant la presentació del projecte, la vicealcaldessa n’ha detallat els objectius principals, que s’orienten a la millora de l’espai públic i el paisatge urbà del barri; la sostenibilitat i els criteris ambientals, mitjançant la introducció d’arbratge i vegetació; la millora de la gestió de l’aigua de pluja, incorporant sistemes de drenatge urbà sostenible; l’aplicació de criteris d’accessibilitat universal en tot l’àmbit; la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny; la millora de la seguretat de l’espai públic; i l’impuls a la mobilitat sostenible.

Com ja se sap, el concepte urbanístic de ‘superilla’ es refereix a l’agrupació d’un conjunt de diverses illes, en els carrers interiors de les quals es redueix al mínim el trànsit rodat i l’aparcament en superfície, per generar el màxim espai possible per als vianants. Per fer-ho, el trànsit motoritzat circula per les vies perimetrals, mentre que als carrers interiors es permet només la circulació a vianants i l’accés de vehicles de residents, emergències, o càrrega i descàrrega. El projecte de la Petxina acaba de ser aprovat també, “per la qual cosa durant enguany veurem començades ja totes dues obres”, va destacar Gómez.

La vicealcaldessa va concloure subratllant que totes dues obres “suposaran una revolució en la nostra manera d’entendre i viure l’espai públic dels nostres barris, i hem volgut a més que la primera que es fa de caràcter definitiu a la ciutat siga en el barri d’Orriols. Donarem així per fi solució a la històrica reivindicació dels seus veïns i veïnes d’eliminar la frontera del carrer de l’Arquitecte Rodríguez, que divideix el barri en aquest punt, millorant l’accessibilitat i la seguretat, i dignificant els carrers i l’espai públic en aquesta part del barri”.

“La reurbanització d’aquesta superilla és a més una actuació molt representativa i simbòlica del model de ciutat i d’espai urbà que des de la Delegació de Desenvolupament Urbà impulsem, i que, igual que altres projectes dins del projecte València Ciutat de Places, forma part del més de mig milió de metres quadrats que hem previst reurbanitzar en els pròxims anys, avançant en l’objectiu de fer de València una ciutat més saludable i sostenible per als seus veïns i veïnes”.