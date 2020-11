Ciutadans vincula el seu suport eventual als pressupostos de la Generalitat Valenciana als acords amb Mónica Oltra

El suport de Ciutadans als pressupostos del Govern del Pacte del Botànic sembla dependre de l’acord amb la conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra. El partit que dirigeix Toni Cantó ha culminat les seues negociacions amb Presidència i ara està pendent d’arribar a acords amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la líder de Compromís, a la qual el seu equip ha plantejat algunes mesures que reforcen la col·laboració publicoprivada.

Ciutadans manté que en aquesta pandèmia és fonamental reforçar els serveis socials i els centres residencials, sectors que més han patit el coronavirus i dels quals depén la població més vulnerable. El partit de centredreta planteja insistir en un model contrari al que defensa la vicepresidenta, però que continua gestionant per herència dels consellers populars Rafa Blasco i Juan Cotino, però que, ateses les circumstàncies, el Consell veu raonable. Com ja va avançar aquest diari, dimecres l’equip negociador de Ciutadans, encapçalat per la portaveu adjunta Ruth Merino, que té la confiança plena de Cantó, va acudir a la conselleria a plantejar les seues propostes.

Des del departament de la vicepresidenta lleven tensió a l’assumpte i recorden que tots els anys es reuneixen amb els grups parlamentaris per negociar esmenes, que solen ser incorporades a la Llei de pressupostos o a la Llei d’acompanyament. Enguany, no obstant això, la comunicació de les negociacions arriba després de l’enuig notori amb el president Ximo Puig i la Conselleria d’Hisenda, la qual acusaven d’haver falsejat els seus comptes. Els d’Oltra encara retrauen a Puig que els desplace de la presa de decisions i segueixen a l’espera d’una reunió, encara que la tensió sembla haver-se rebaixat.

Malgrat els debats tibants que han mantingut totes dues formacions en les Corts Valencianes, les dues parts destaquen que en aquestes negociacions hi ha bona sintonia i que alguns plantejaments són assumibles, encara que la negociació no està tancada. Ciutadans va arribar a un acord a l’Ajuntament de València per no oposar-se als comptes municipals després de pactar un augment d’ajudes a autònoms i en les Corts Valencianes els partits taronges van tornar a tendir-se la mà en l’última sessió parlamentària. Fran Ferri va oferir a Tony Woodward en el debat a la totalitat de la Llei d’acompanyament tornar a asseure’s a negociar i tots dos van assegurar “no tindre cap problema”. “Hi ha esmenes seues que ens agraden”, va expressar Tony Woodwars, mentre que Ferri assenyalava que “el problema és que no venen a parlar amb nosaltres. Compromís no té cap problema a parlar”.

Ciutadans es nega a subscriure la reforma fiscal que plantegen els partits del Pacte del Botànic per l’augment de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni a rendes altes, però vol donar suport als comptes públics, que inclouran alguns compromisos, com augmentar les ajudes al sector de l’oci i l’hostaleria, incrementar el bo turístic i fer costat al petit comerç. En total, prop de 220 milions d’euros.