La Comunitat Valenciana reforça l’atenció primària amb 1.600 places estructurals el 2022

El Govern valencià reforçarà els centres de salut públics amb la creació de 1.600 places estructurals noves per a atenció primària. L’executiu autonòmic inicia aquest exercici una estratègia de millora de l’atenció primària i comunitària, amb la qual s’incrementarà la plantilla del sistema de salut públic en un 10%, a més de la pròrroga de prop de 6.000 contractes de reforç per a fer front a la pandèmia en el conjunt del sistema sanitari.

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2022 preveuen la creació de 6.000 places estructurals per a tots els nivells del sistema sanitari, amb diversos plans de reforç específics com el de Salut Mental. D’aquestes, el 26%, unes 1.600, es destinaran als centres de salut d’atenció primària. El reforç assistencial forma part de l’Estratègia Valenciana d’Atenció Primària i Comunitària que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anticipar en la presentació dels comptes públics i que es concretarà durant el mes de gener.

En la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes de dimarts, la consellera Ana Barceló ha ressaltat que el nou model de primària ha comptat amb la participació de les societats científiques, els col·legis professionals, sindicats i associacions de pacients. Els facultatius, exhaustos, han elevat la veu d’alarma davant el col·lapse provocat pels contagis, que satura els centres d’atenció primària, malgrat la levitat de la majoria de casos. La pressió assistencial ha crescut notablement i la COVID desplaça l’atenció d’altres patologies, que es preveuen agreujades amb el temps.

El departament que dirigeix la consellera socialista és el que més pressupost registra en termes absoluts. Dels més de 7.000 milions previstos, 91,35 milions es destinaran a inversions en infraestructures d’atenció primària, que dupliquen els fons destinats l’any passat a la construcció, reforma, adequació i manteniment de centres de salut i consultoris auxiliars.

Mentre es posen en marxa les borses d’ocupació i els tràmits per a la creació de places, la titular de Sanitat ha defensat algunes mesures per a descongestionar els centres de salut: la tramitació immediata d’altes i baixes mèdiques, la comunicació de resultats per SMS, la col·laboració amb les farmàcies per a notificar els positius, la pròrroga automàtica dels tractaments per a pacients crònics i la descentralització dels punts de presa de mostres i de vacunació.