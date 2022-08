La Generalitat proposa a l’Ajuntament de València que cedisca sòl per a habitatge assequible fins a saldar el deute del PAI del Grau

La Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València avancen en la conversió dels terrenys abandonats per la pilota de la Fórmula 1 en un espai per a la ciutat. Dijous passat, l’últim ple de l’Ajuntament va aprovar les directrius per a redissenyar el programa d’actuació integrat (PAI) del Grau, la zona que uneix la ciutat amb el port i que es va fer servir en l’últim tram per al circuit urbà de Fórmula 1 el 2008. El projecte redefineix la façana marítima de la ciutat, renuncia a la prolongació de l’Albereda i es convertirà en un circuit verd que connecte amb la desembocadura del riu.

Però abans de començar la reurbanització i l’edificació, l’Ajuntament i la Generalitat han de resoldre els seus comptes pendents. Des de la dècada passada el consistori deu 38 milions d’euros a la Generalitat, 45 milions amb els interessos del préstec, en qualitat de la bestreta de les obres per part del govern autonòmic per a urbanitzar la zona. El deute hauria d’haver-se tornat amb els pagaments dels propietaris, que assumirien les càrregues urbanístiques –el circuit era, en teoria, un espai que es convertiria en un carrer amb possibilitat d’edificar–, però aquests es van negar a assumir els costos per considerar-los excessius, atés que no tot el circuit s’integrava en el barri. Així doncs, un circuit urbà que no havia de costar res, en paraules del president llavors Francisco Camps, ha acabat sent una càrrega milionària per a dues administracions públiques. El circuit, encara sense ús, s’ha convertit en un poblat xabolista.

El deute, reconegut pel Consell Jurídic Consultiu, suposa un problema per a dues administracions governades per forces polítiques que mantenen un acord programàtic en la Comunitat Valenciana i governen en coalició (PSPV, Compromís i Unides Podem). Des de fa mesos la Vicepresidència segona que dirigeix Héctor Illueca (Unides Podem) i la Regidoria d’Urbanisme, amb Sandra Gómez (PSPV) al capdavant, busquen una manera perquè el consistori salde l’import sense que genere un greu perjudici a les arques públiques.

Fins hui, totes dues administracions han acordat que el Govern valencià destinarà a habitatge públic els 32 milions d’euros que abonaran els promotors del PAI del Grau a l’Ajuntament en una primera fase de negociació, però encara no han acordat com fer front als interessos restants. Ara, en línia amb aquest primer acord, la Generalitat planteja a l’Ajuntament que la part que no puga cobrir amb les aportacions econòmiques la compense amb cessió i reserva de sòl per a la construcció d’habitatge públic per a la ciutat, amb mancances importants.

La proposta que Habitatge trasllada implica que es liquide el conveni del 2007 i que el consistori de Joan Ribó es comprometa a agilitar els procediments de planificació i gestió, així com a abonar a l’EVha –l’empresa pública de construcció d’habitatge– les repercussions econòmiques als propietaris dels costos anticipats. Aquest compromís preveu que, si els imports percebuts per l’EVha no arriben a cobrir el deute, la diferència es compensarà amb la cessió d’ús de sòl urbà a l’EVha, dins del PAI. Per part seua, l’entitat pública d’habitatge de la Generalitat es compromet que tot el deute es destine a la construcció d’habitatge públic per a lloguer assequible a la ciutat i que el sòl cedit vaja a la mateixa finalitat, per no perjudicar el consistori per la gestió del PP.

Per a la Vicepresidència segona, amb competències en Habitatge, l’acord suposa “una gran oportunitat d’avançar en el canvi de model de ciutat i de fugir de l’especulació, frenar els preus, apostar pel lloguer assequible i ampliació dels nostres pulmons verds”. “Estem en el camí de revertir aquells errors i donar un impuls gran a la disponibilitat d’habitatges públics a la ciutat que permeten lloguers a preus assequibles. Amb aquest conveni es passa pàgina de les males pràctiques del PP en la seua gestió urbanística i d’habitatge i les canviem per polítiques i iniciatives que van encaminades a fer efectiu al dret constitucional a un habitatge digne”, apunta Alejandro Aguilar, secretari autonòmic d’Habitatge, que ha dirigit les negociacions des d’aquest departament.

Una factura de 300 milions d’euros

Fonts de la Generalitat recorden que el crèdit per al circuit urbà es va començar a pagar el 2016 i té una vigència de huit anys, a raó de 7,5 milions anuals. En aquests moments ja s’han tornat 52,5 milions i queda per abonar un últim termini de 7,5 milions, al juny de l’any que ve. La Generalitat Valenciana va gastar 38,6 milions d’euros addicionals (45 milions, amb interessos) en el desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port de València (l’Albereda i l’avinguda de França), sumant un cost total del circuit de 98,6 milions d’euros.

A més de les despeses en la construcció del circuit, la Fórmula 1 va suposar un desemborsament milionari per a les arques públiques en altres conceptes com el cànon anual de la prova (111 milions en cinc anys), els drets televisius pagats per Canal 9 (26 milions) o el deute de l’empresa Valmor assumit pel Govern valencià (44 milions).