El líder valencià de Vox substitueix la seua filla, ara diputada, per un soci com a assessor del grup a l’Ajuntament de Paterna

Vox rescata un dels socis del seu líder autonòmic com a assessor municipal a la localitat valenciana de Paterna. L’Ajuntament ha nomenat Fernando Sanfélix García, que va ser soci de José María Llanos en una empresa que va impulsar un diari digital afí a la formació, per a un càrrec que l’any passat va ocupar la filla del dirigent valencià.

El nomenament es va produir el 27 de novembre passat per acord plenari amb efectes a partir del dimarts 1 de desembre, després que Miriam Turiel abandonara el càrrec per incorporar-se com a diputada en les Corts Valencianes, juntament amb pare. Turiel, filla de la parella de Llanos, milita en la formació des dels inicis i ha format part de les llistes electorals unes quantes vegades, fins que el setembre passat es va asseure en el parlament valencià arran de la dimissió d’un diputat expedientat en Sanitat per una denúncia d’assetjament. Segons la resolució de l’Ajuntament de Paterna, el nomenament, el càrrec i les retribucions hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i Sanfélix tindrà dedicació exclusiva.

El 2017 la cúpula del partit d’extrema dreta a la província de València va decidir crear una empresa de comunicació, Medios de Comunicación de Pensamiento Libre SL, impulsada amb fons dels mateixos dirigents, amb idea de donar més visibilitat a la formació que encara no havia fet el salt als parlaments. Segons l’objecte social, la intenció era dedicar-se a “la gestió i explotació dels serveis de premsa (digital o impresa), ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà de comunicació en qualssevol de les formes de prestació, distribució o emissió, siga per via terrestre, satèl·lit o cable”. L’empresa, com va explicar elDiario.es, va impulsar el diari digital Renovación, que va tindre una vida efímera d’uns quants mesos, com va confirmar Llanos, que va indicar que la mercantil està en fase de liquidació.

Per a aquest projecte, el president del grup parlamentari en les Corts Valencianes va comptar amb el suport de Vicente Roglá, exdiputat per València i metge expedientat per assetjament a una pacient; Juan Manuel Roberto, número 6 en la candidatura de les autonòmiques per València; Vicente Gil, número 8 en la mateixa llista; Vicente Bosch, José Francisco Cuñat i Fernando Sanfélix, des de dimarts, assessor del grup amb dedicació exclusiva.