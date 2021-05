Mazón opta per la continuïtat i tria la número dos d’Isabel Bonig com a portaveu del PP en les Corts Valencianes

L’actual secretària general del PP valencià serà també la seua portaveu parlamentària. Almenys fins que se celebre el congrés del PPCV que renovarà l’estructura directiva, que amb tota probabilitat encapçalarà Carlos Mazón, el dirigent emparat per Pablo Casado. Ja dilluns el candidat i president de la Diputació d’Alacant avançava que espera arribar en breu a un acord amb el seu rival, José Vicente Anaya, alcalde d’Aiora secundat per Francisco Camps.

La direcció del grup ha decidit apostar per Eva Ortiz, fins ara portaveu adjunta i número dos d’Isabel Bonig, que va renunciar a revalidar la presidència del partit fa unes setmanes. L’acord, que implica una direcció de continuïtat en el grup parlamentari, va ser comunicat pel PP després d’una reunió telemàtica entre els diputats i el sotssecretari de política territorial del PP, Antonio González Terol.

El dubte és si la secretària general, encara, continuarà sent portaveu una vegada es renoven els òrgans del partit. Alguns representants de la formació conservadora advocaven per mantindre el partit sense portaveu fins que es resolga el conclave, una situació que generava una certa incertesa en el parlament autonòmic, tant pel compliment del reglament com per mantindre un partit escapçat durant mesos. Fonts del partit han indicat que la proposta ha eixit de la diputada María José Catalá, també número 2 de la candidatura de Carlos Mazón a la presidència regional i que serà la secretària general del partit si el seu projecte ix vencedor.

El Congrés del PP valencià, que serà el pròxim 3 de juliol, arribarà a poques setmanes del final del període ordinari de sessions en el parlament autonòmic i dos mesos abans del debat de política general, una de les jornades més intenses per als portaveus. En els instants previs a la Junta de Portaveus de dimarts, la parlamentària ha indicat que “no hi haurà interinitat”, i la decisió, ha insistit, s’ha pres en el grup parlamentari.

La diputada és un dels principals assots de Ximo Puig dins i fora del parlament valencià. La ja portaveu, que formularà la pròxima pregunta de control al Consell, és la denunciant de les ajudes públiques que han rebut empreses en què participa el germà del president, Francis Puig, i ha presentat desenes de sol·licituds en Transparència, a més d’iniciatives parlamentàries en aquesta línia.

En un comunicat, el partit subratlla les línies d’actuació per a la segona meitat de la legislatura, “que es regirà pels eixos que sempre ha defensat el Grup Popular en les Corts Valencianes: la llibertat i el progrés dels valencians i el control a l’executiu del tripartit d’esquerres integrat pel PSPV, Compromís i Podem”. En el pròxim ple s’incorporarà al grup una històrica del partit, Verónica Marcos, que va ser presidenta de Noves Generacions del PP a la Comunitat Valenciana en l’època d’Eduardo Zaplana al capdavant de partit, encara que s’ha mantingut com a diputada amb tots els presidents populars i va perdre l’escó el 2015. Marcos recollirà l’acta que queda vacant arran de la dimissió d’Isabel Bonig i la renúncia de Javier Zamora, el següent en la llista.