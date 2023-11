El PP i Vox pacten que la Generalitat assumisca l’IVA d’À Punt arran de les protestes del sector audiovisual

Els partits que conformen el Govern valencià pacten que la Generalitat assumisca el deute per l’IVA d’À Punt. El PP i Vox han presentat una esmena als pressupostos autonòmics del 2024 per a assumir la càrrega tributària derivada del canvi de criteri d’Hisenda, que no permet que l’ens públic es desgrave la totalitat de l’impost.

En el text, presentat arran de les protestes dels treballadors i del sector audiovisual, la Generalitat es compromet a “assumir la càrrega del deute tributari i els interessos d’exercicis anteriors, així com les obligacions derivades de l’exercici en curs de l’impost sobre el valor afegit que corresponguen a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivades de modificacions normatives o de canvis d’interpretació de les administracions tributàries corresponents”.

El deute per l’IVA genera un forat anual entre 10 i 11 milions d’euros, que posa en risc la viabilitat de la radiotelevisió pública valenciana. En el projecte pressupostari no s’havia previst assumir aquest deute, malgrat que s’havia abordat el tema amb la Corporació. Els grups de l’oposició, Compromís i el PSPV, van reclamar que es tinguera en compte, com s’havia fet anteriorment des del Govern del Pacte del Botànic.

El bipartit PP-Vox també ha augmentat lleugerament el pressupost per a despeses de funcionament, però resta aquests 2,3 milions d’euros de la partida del personal de la televisió pública. Les dues formacions han acordat incrementar en 350.000 euros la creació de continguts digitals en valencià per a joves i augmenten en 1,8 milions d’euros la subvenció de la Generalitat a l’ens públic, que arriba així a 69,15 milions. Per part seua, el Consell de l’Audiovisual rep 286.100 euros més.

El PP i Vox també van pactar que el pressupost de la corporació no supere el 0,3% del total autonòmic, cosa que el govern d’esquerres havia assenyalat com un mínim, en una esmena a la llei d’acompanyament als pressupostos que es debatrà la primera setmana de desembre.

Concentració dels treballadors

Dimecres, en la setmana que es compleixen deu anys del tancament d’RTVV, treballadors de l’actual À Punt s’han concentrat a les portes de la seu de la cadena pública. La plantilla ha guardat un minut de silenci a les 12.19, l’hora exacta de l’apagada per ordre de l’expresident de la Generalitat Alberto Fabra.

Els comités d’empresa d’À Punt, liderats per Antonio Villareal (Intersindical) i Ana Santamaría (CCOO), en la societat anònima i en la corporació, han insistit en la necessitat de recordar la part més negra de la història d’RTVV per a evitar que es torne a repetir. Villareal i Santamaría han advertit de “novetats preocupants” en l’horitzó d’À Punt per part del nou Consell, com les “maniobres per a assegurar el control polític o la primera retallada en el pressupost”, en referència a les esmenes del PP i Vox per a canviar la composició del Consell Rector. Els comités d’empresa han advertit que estaran vigilants per a informar una plantilla que “no permetrà un altre desastre”.