La privatització de la Marina de València impulsada pel Port i l’Ajuntament deixa als llimbs una desena d’empleats

Una desena d’empleats d’administració del Consorci València 2007 podrien perdre la faena a conseqüència de la privatització de la Marina impulsada pel Port i l’Ajuntament que dirigeix l’alcaldessa, María José Catalá.

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) celebrat el 31 de gener passat va aprovar modificar la base denovena del concurs obert per a l’explotació de les instal·lacions nauticoesportives amb l’objectiu d’aclarir les obligacions del futur concessionari en matèria de subrogació de personal.

En aquest sentit, segons va informar la mateixa APV, el concessionari estarà obligat a subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals: marineria, seguretat i vigilància i manteniment dels sistemes necessaris per a fer-ho, manteniment i conservació d’espais verds, neteja o jardineria. En cas que el Consorci facilitara més informació i/o ampliara la llista de relacions laborals, s’actualitzaran els plecs en el portal de contractació i mitjançant nota informativa que es publicarà en el portal web de l’APV (www.valenciaport.com).

Sobre aquest tema, fonts de CCOO han explicat que amb aquesta modificació l’empresa que resulte adjudicatària de la gestió del 47 de La Marina haurà d’assumir 17 empleats del Consorci que en l’actualitat s’encarreguen les tasques esmentades. No obstant això, l’APV va desestimar els recursos de reposició formulats per la resta del personal del Consorci València 2007 en liquidació, és a dir, una desena de personal administratiu.

En aquest sentit, des de l’APV es basen en un informe de l’Advocacia de l’Estat per a desentendre’s d’aquests empleats, que, de moment i fins que no es faça efectiva la liquidació del Consorci, mantindran les seues ocupacions. No obstant això, hi ha una incertesa total sobre el seu futur, ja que cap Administració de les presents en l’ens, això és, a l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i l’Estat, se’n vol fer càrrec. No obstant això, des de CCOO adverteixen que el nou ens gestor que es cree per a gestionar la zona no privatitzada de la Marina haurà d’assumir els empleats, perquè es mantindran les seues funcions i les seues places, com si es tractara d’una successió d’empreses.

Des del sindicat van advertir que els informes de l’Advocacia no són infal·libles i que ja han guanyat uns quants processos judicials contra el criteri d’altres informes relatius a altres temes.

La privatització de la Marina

El consell de l’APV va aprovar el 5 de desembre passat el plec de bases i el plec de condicions per a l’atorgament d’una concessió administrativa d’ocupació amb destinació a instal·lacions nauticoesportives, en la zona nord del port de València. En altres paraules, es va aprovar el concurs públic pel qual una empresa privada passarà a gestionar durant 35 anys, prorrogables a 50, no sols els 950 amarraments d’embarcacions d’esbarjo de la Marina, sinó també 235.000 metres quadrats de superfície, cosa que equival quasi a un 47% del conjunt del recinte nàutic.

El concurs per a la gestió dels 950 amarraments és motivat per una sentència que obliga que siga un tercer i no la mateixa Administració qui preste el servei. Fins ara, era el Consorci València 2007, òrgan gestor de la Marina integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives, així com la resta dels terrenys, instal·lacions i activitats, de manera que es garantia una gestió unitària de tot l’entorn, cosa que es trencarà amb aquest concurs.

El Consorci continua embolicat en un embull jurídic i en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens. L’eixida d’un dels socis del Consorci va obligar a iniciar-ne la liquidació, però finalment va quedar paralitzada fins que s’arribara a un acord definitiu per a la creació d’un nou ens gestor del qual no se sap res.