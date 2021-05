‘Pugem amb tu’, els parcs naturals valencians ja són accessibles: “S’aconsegueix brindar moments de felicitat”

Els onze parcs naturals valencians són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, i ho són gràcies a la iniciativa ‘Pugem amb tu’. El 2018, l’empresa pública Vaersa va adquirir dues cadires de rodes adaptades per a la natura (Cran/Joëlette) que permeten l’accés al medi natural a les persones amb diversitat funcional física –aquests dispositius van tindre un cost de 3.700 euros cadascun– que posteriorment va cedir a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per fer-les servir als parcs naturals.

Des de llavors, i gràcies a la col·laboració d’una quinzena d’entitats, unes 800 persones –entre usuaris i voluntaris– han participat en aquesta activitat en llocs com el Desert de les Palmes, el parc natural de Xera-Sot de Xera, la serra de Mariola, la llacuna de la Mata-Torrevella, l’Albufera o els Columbrets. El 2020, les dues Cran/Joëlette van recórrer huit parcs naturals i al llarg del 2021 ho faran per nou espais.

Com reconeixen des de Parcs Naturals, es tracta de “brindar moments de felicitat”. Per fer-ho, es facilita la integració social de població amb diversitat funcional física i es millora l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda que vulguen accedir a espais naturals, així com també se’ls possibilita participar en rutes guiades o autoguiades.

El préstec de les cadires

Aquestes cadires tot terreny permeten a qualsevol persona amb problemes de mobilitat practicar senderisme, sempre amb l’ajuda de dos acompanyants almenys. Poden sol·licitar-les un centre educatiu que tinga entre el seu alumnat persones amb mobilitat reduïda o nul·la; una associació específicament relacionada amb persones amb mobilitat reduïda, siga per problemes físics o cognitius; un centre excursionista o senderista; una empresa que vulga dur a terme una activitat en un parc natural i tinga entre els seus empleats persones que les necessiten... “Però no són només per a gent amb discapacitat, també poden sol·licitar-les gent amb dificultats de mobilitat per l’edat, per exemple”, expliquen.

L’ús se circumscriu a l’àmbit dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, que compten amb un calendari en què s’indica en quin parc estan a cada moment, i cada parc ofereix rutes específiques per a fer-les servir. La sol·licitud d’aquests dispositius s’ha de fer amb antelació i el centre, empresa o associació sol·licitant haurà de comptar amb un nombre de persones determinat per a moure la cadira: “En el cas que un sol·licitant no tinga prou gent per a moure la Cran/Joëlette, el parc natural contactarà amb associacions locals i intentarà aconseguir voluntaris que vulguen col·laborar-hi”. Per a algunes d’aquestes activitats compten amb la col·laboració del col·lectiu Cazarettos’ “els nostres padrins”.

Una experiència molt emocionant

Des de Parcs Naturals reconeixen que es tracta d’una experiència “molt emocionant” des del mateix dia de la seua presentació, el 2018 al Desert de les Palmes: “Des de llavors tot han sigut coses positives”. El primer usuari de les cadires tot terreny va ser un alumne d’un col·legi de Castelló a qui la pujada al Bartolo “li va obrir altres possibilitats, com ell mateix va reconéixer”, però també hi ha casos, com la ruta pel naixement del riu Vinalopó que van recórrer dues persones que feia dues dècades que no trepitjaven aqueixa zona, o ajudar a pujar un xiquet que mai havia anat a la muntanya: “No se’ls fa autònoms, però es dona vida a aquestes persones i a les seues famílies possibilitant que facen activitats que, d’una altra manera, no podrien fer”.

“Els primers anys van ser molt durs, ja que ens vam trobar amb alguns obstacles, però finalment s’han superat les dificultats i les expectatives”, asseguren els impulsors de ‘Pugem amb tu’: “No es tracta d’un mitjà de transport, sinó de facilitar a qualsevol que puga gaudir d’un moment en plena natura, si pot ser, amb els seus”.