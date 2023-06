Ribera Salud respon a Sanitat sobre la reversió de l’hospital de Dénia que “arran de la victòria del PP ha quedat suspesa”

“El 28 de maig passat es van celebrar eleccions autonòmiques. El Partit Popular ha sigut el més votat. José Juan Zaplana, diputat popular de Sanitat, ha deixat clar que la reversió dependrà d’un procés d’auditoria que faran”. Els responsables de Ribera Salud van respondre d’aquesta manera el 6 de juny passat a l’últim requeriment fet per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 26 de maig, poc abans de les eleccions, amb l’objectiu que l’empresa que gestiona l’hospital de Dénia i la resta del departament de la Marina Alta facilitara la documentació necessària per a avançar en el procés de recuperació de l’àrea sanitària per a la gestió pública, en finalitzar el gener de l’any que ve la concessió atorgada fa 15 anys pel Govern autonòmic del PP.

Però la resposta no queda ací. La companyia afirma, a més, abans que el vencedor de les eleccions passades, el popular Carlos Mazón, haja pogut recaptar els suports necessaris per a formar el nou Govern valencià, que “amb l’imminent canvi de signe en la Generalitat arran de la victòria del Partit Popular, la reversió del departament de salut de Dénia ha quedat, com a mínim, suspesa”.

Ribera Salud, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador del PP Fernando de Rosa, argumenta també que les normes de reversió estan recorregudes en el jutjat, amb petició de suspensió cautelar d’aquestes, i considera que fins que no es resolga aquesta mesura no s’ha de donar compliment a la sol·licitud de la Conselleria de Sanitat que dirigeix Miguel Mínguez, una interpretació molt qüestionable per les nombroses sentències en contra de la companyia en els processos anteriors de reversió dels hospitals d’Alzira i Torrevella.

Mazón ha verbalitzat més d’una vegada que no descarta tornar al sistema de concessions sanitàries pel qual se cedeix a empreses privades la gestió de departaments de salut, un model que va impulsar l’expresident del Consell Eduardo Zaplana amb l’hospital d’Alzira i que es va estendre a quatre àrees més de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elx, Torrevella i Manises).

Del total d’aquestes concessions, Ribera Salud gestionava les dels departaments d’Alzira, Torrevella, Dénia (després d’adquirir l’accionariat de DKV) i Elx.

El Govern del Botànic presidit per Ximo Puig, no obstant això, es va marcar com a objectiu recuperar per a la gestió pública totes les concessions els contractes de les quals finalitzaren durant el seu mandat davant el descontrol i l’elevada conflictivitat amb les empreses gestores, principalment Ribera Salud. Així es va fer el 2018 amb Alzira i el 2021 amb Torrevella.

El mes de gener passat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va comunicar a Ribera Salud l’inici de la recuperació pública de l’àrea de salut de Dénia, en un procés que durarà un any i que, per tant, conclourà al final de gener del 2024, quan acaba el contracte atorgat en el seu moment pel Consell del PP.

D’aquesta manera, Sanitat va traslladar a la companyia les normes de reversió, un full de ruta pel qual l’empresa ha d’anar remetent a la conselleria una informació determinada perquè la Generalitat puga assumir la gestió del departament de salut i de l’hospital sense problemes.

La resposta de l’empresa, no obstant això, va ser un recurs judicial contra les normes de reversió, tal com ja va fer en els casos d’Alzira i Torrevella sense èxit, ja que tots els seus recursos els van anar tombant els tribunals l’un darrere l’altre.

La concessionària s’acull ara a les últimes declaracions fetes sobre aquest tema pel popular José Juan Zaplana, que va anunciar la realització d’auditories en el departament de Dénia per determinar el model més idoni, és a dir, la recuperació pública o mantindre la gestió privada.

Al mateix temps, el 4 de maig passat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també va comunicar a Sanitas que no prorrogarà el contracte de gestió del departament de Manises, que acaba el 7 de maig de 2024.

Els treballadors exigeixen la gestió pública

El comité d’empresa de l’hospital de Dénia es va reunir el dijous 8 de juny i, després de la trobada, va manifestar el seu compromís amb la reversió del departament a la gestió pública directa.

“Per a aquest comité no ha canviat res i seguim en el full de ruta marcat per les normes de reversió iniciades per l’Administració el mes de gener passat del 2023. Així mateix, volem remarcar que tots els grups polítics que s’han reunit amb nosaltres han manifestat el seu compromís perquè la concessió acabe el 31 de gener de 2024, tal com s’ha transmés a la ciutadania de la Marina Alta”, van recordar.

La paralització o la modificació d’aquest procés “seria un engany a la ciutadania i als treballadors, a més d’una vulneració de la normativa vigent”, van advertir.