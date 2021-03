Sagunt, Paterna o Mislata, amb alcaldes socialistes, van passar de les recomanacions de Sanitat i van llançar focs artificials en les ‘no Falles’

“Es recomana que no se celebren castells de focs artificials i altres espectacles pirotècnics, ja que suposen esdeveniments que impliquen risc d’aglomeració o concentració de persones i incompliment de la normativa de distanciament social i seguretat davant la COVID-19”.

Això deia la circular que va remetre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a totes les localitats de la Comunitat Valenciana a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies el 12 de març passat, davant els diversos anuncis fets per nombrosos ajuntaments relacionats amb esdeveniments d’aquest tipus. La recomanació es plantejava fins i tot en l’horari del toc de queda a causa “del risc que es produïsquen aglomeracions a les terrasses dels edificis d’habitatges de persones de diferents unitats de convivència per observar l’espectacle en condicions millors, la qual cosa pot comportar un incompliment significatiu de les normes generals de seguretat i distanciament social, tenint en compte a més que, com que es tracta d’edificis privats, és molt difícil el control pels cossos de seguretat”.

De fet, uns dies abans, un informe idèntic remés a l’Ajuntament de València va provocar que finalment es desestimara el castell que s’havia planificat la nit del 19 de març en diferents punts de la ciutat durant l’horari del toc de queda.

Altres localitats, no obstant això, van fer cas omís de la recomanació sanitària i van apostar per tirar avant diferents espectacles pirotècnics. Entre les més importants estan Mislata, Paterna o Sagunt, les tres amb alcaldes socialistes. Com que es tracta de recomanacions, Sanitat ha descartat prendre mesures disciplinàries.

En el primer dels casos, fonts municipals de Mislata expliquen que “es van disparar 14 focs artificials simultanis, 11 dels quals des dels 11 punts en què es planten les falles de la ciutat i 3 més des d’altres 3 punts diferents, que no es van donar a conéixer per raons de seguretat”.

A més, afigen que “es van disparar a partir de les 22.00 hores, coincidint amb el toc de queda, per evitar les concentracions de gent al carrer”, motiu pel qual “es podien contemplar des de balcons i terrasses”.

Afirmen les mateixes fonts que a Mislata “la gent sempre compleix” les normes i les instruccions: “Ja ho van fer en els castells d’estiu. Ho van fer en la cavalcada de Reis, i també va quedar clar el 19 de març a la nit”.

Pel que fa a la recomanació de Sanitat, afirmen que “l’ordre vigent permetia castells en toc de queda, que és precisament l’organitzat amb èxit a Mislata “ i “en qualsevol cas, les administracions no es regeixen per recomanacions, per qüestió de seguretat jurídica, sinó que “es regeixen per aprovacions o prohibicions, i prohibició com a tal no n’hi havia”.

Des de Paterna, fonts municipals comenten que es va fer un castell la nit del 18 de març a les 23.00 hores i una mascletà el 19 de març a les 12.00 hores, en horaris diferents als que són habituals: “Tot sense anunciar, sense revelar la ubicació i retransmés en directe a través de les xarxes socials municipals perquè la gent ho veiera des de casa. Tots dos actes van ser totalment per sorpresa per a tothom, ningú no en sabia res, per la qual cosa el risc era zero”

A més, afigen que “es van muntar al pati interior d’un col·legi on ningú podia veure ni accedir-hi i no en el Parc Central on se solia muntar sempre”.

Finalment, fonts municipals de Sagunt han explicat que es va fer “una disparada simbòlica el 19 de març a les 23.00 hores des de 10 punts diferents de la ciutat, tan sols s’hi van usar 2,4 quilos de pólvora en cada punt i es van prendre les mesures oportunes per evitar congregacions”.