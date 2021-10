Sanitat comença a immunitzar 700.000 valencians en la doble campanya de la grip i la Covid

El personal sanitari comença dimecres la primera doble campanya de vacunació. L’objectiu és immunitzar 700.000 persones davant el virus de la grip alhora que s’inoculen les dosis de reforç contra la Covid, just quan es compleixen deu mesos de l’inici de la primera campanya de vacunació davant de la pandèmia.

La campanya de vacunació arranca en els centres de salut i amb cita prèvia per evitar aglomeracions, amb la intenció d’immunitzar el 75% dels majors de 65 anys i personal sociosanitari, el 70% de les embarassades i el 60% dels malalts crònics, amb xifres similars a les de l’última campanya.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló ha explicat que la grip “en principi és un procés banal per a la població en general, però sí que pot comportar complicacions per als grups de risc”. Per això, està indicada per a majors de 65 anys, persones de risc de complicacions derivades de la grip, com és el cas de dones embarassades o que acaben de donar a llum, personal sociosanitari i de serveis públics essencials. Les persones que vulguen vacunar-se podran sol·licitar dosis en els seus centres de salut. L’eslògan escollit per a la campanya és ‘Tornem a acostar el muscle’, “una crida a continuar aportant, a continuar lluitant després de la vacuna contra la COVID i a continuar sumant esforços per protegir-nos i també protegir els que ens envolten”.

Els experts que assessoren el president de la Generalitat, que han constatat el repunt dels contagis, indiquen que s’espera controlar amb l’avanç de la vacunació i les dosis de reforç les persones ja immunitzades. El 90% de la població major de 12 anys ja ha completat la pauta de vacunació contra el coronavirus. Així doncs, no veuen risc d’una altra onada ni de conseqüències equiparables a les anteriors, quan la vacunació s’havia estés.

La vacunació s’ha perfilat com una eina essencial per a contindre la mortalitat de la pandèmia. Dimarts, la consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha recordat els resultats d’un estudi fet juntament amb Sanitat que indica que el 98,7% de les persones que van formar part de la mostra després de la vacunació van desenvolupar anticossos. Les xifres d’hospitalitzats i morts descendeixen a mesura que augmenta la vacunació, que frega el sostre de la població a immunitzar. No obstant això, el Govern autonòmic continua posant el focus en la prevenció i crida les persones que no s’han vacunat a iniciar el procés per la seua salut i la dels altres.