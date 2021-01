La sanitat valenciana i els avals per a autònoms i investigació rebran 291,7 milions del Fons Covid del Govern

La Generalitat Valenciana ha obtingut un crèdit del Fons Covid del Govern central per 291 milions d’euros per a donar cobertura pressupostària a l’assistència sanitària, avals a autònoms i recerca científica. El fons estatal té caràcter no reembossable –no genera ni dèficit ni deute–, fet que suposa un alleujament per als comptes autonòmics, sobrecarregats a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta quantitat suposa aproximadament el 9,2% dels 16.000 milions amb què està dotat el fons i més del 6,5% del pressupost autonòmic per al 2020, en línia amb el pes poblacional i econòmic de la Comunitat Valenciana en el conjunt del país.

El gros del crèdit, 278 milions, es destinarà a finançar la despesa de funcionament sanitari, mentre que 11 milions serviran d’aportació al fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca (SGR) per a completar els 17 milions destinats per la Generalitat a facilitar la concessió d’avals a les persones treballadores en règim d’autònoms.

Un altre milió d’euros serà per a despeses d’assistència quirúrgica, que cobriran prestacions externes, a causa de l’increment de les derivacions de pacients a centres de l’àmbit privat per a atendre les seues necessitats assistencials. El Programa recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) rebrà 950.650 euros mitjançant la concessió directa d’ajudes urgents a projectes d’investigació d’excel·lència per a l’anticipació i adaptació a situacions derivades de la Covid-19. I 570.000 euros es destinaran al programa per a atendre necessitats extraordinàries del Laboratori de Salut Pública de València.

El Fons Covid del Govern central preveu per a la Comunitat Valenciana un total de 1.485,6 milions d’euros dividits en quatre trams (la part no generada corresponent al quart tram s’utilitzarà per a compensar la disminució dels ingressos per la caiguda de l’activitat econòmica). D’aquest últim tram, únicament es generen 43,9, milions que s’han assignat amb criteris relatius a la caiguda d’ingressos en empreses de transport i mobilitat.

Per a incorporar les quantitats que es reben del Fons Covid al pressupost de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, cal dur a terme els expedients de generació de crèdit corresponents per part del departament que dirigeix el conseller Vicent Soler.