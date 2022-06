El secretari autonòmic de Turisme insisteix en la negativa a la taxa: “El sector que més ha perdut no hauria d’estar en la diana fiscal”

El secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ja no sap què més dir quan li pregunten per la taxa turística. El responsable de l’executiu en matèria de Turisme s’arrancava dilluns a recitar la cançó Ojalá, de Silvio Rodríguez, a l’inici de la seua compareixença en les Corts Valencianes, sol·licitada per tots els grups parlamentaris, per saber, una vegada més, la seua posició sobre aquest tribut.

El dirigent socialista sempre s’ha mostrat contrari a aquest gravamen que impulsen els seus socis de govern per pal·liar els efectes negatius del sector, i en aquesta compareixença, reafirmava: “Continue pensant que és un error”. Arribats ací, assumia, només queda demanar “tant de bo passe alguna cosa” citant la cançó de Silvio Rodríguez: “Tant de bo passe alguna cosa que ens faça rectificar, perquè són molts anys causant pertorbació i malestar en el si del sector”.

El secretari autonòmic es manté ferm en l’oposició a la taxa turística, una proposta que van subscriure els tres grups que conformen el Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem–, registrada en el parlament a l’espera de ser debatuda. Malgrat que el seu partit ha signat la proposta, en què han insistit els seus socis des del 2017, el responsable demana als grups parlamentaris que “reflexionen” i “rectifiquen” una proposta que, a parer seu, està “en les antípodes de la llei de turisme”, que marca que les mesures es dialoguen amb el sector. La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, s’ha mostrat igual de bel·ligerant que Colomer, però altres col·lectius del sector com les kellys (les cambreres de pis), reclamen una contribució del visitant per a millorar les seues condicions de treball o les del municipi turístic.

Colomer ha desplegat el seu argumentari adduint que la conjuntura és diferent hui de quan es va plantejar la taxa i assenyalant els efectes de la pandèmia en l’oferta i la demanda d’allotjaments, la crisi econòmica posterior, la inflació, el cost de l’energia i altres efectes derivats de la guerra a Ucraïna. “Són situacions sobrevingudes que haurien d’inspirar la voluntat de repensar i reflexionar”, apunta el responsable de Turisme, que recorda que el Govern autonòmic i el Consell han advocat, de manera puntual, per la reducció d’alguns impostos. “El sector que ha perdut més”, defensa, “no hauria d’estar en la diana fiscal”.

No obstant això, les dades de pernoctacions i visitants que manegen ajuntaments com el de València apunten a una recuperació del sector. Segons les xifres de Visit València, la ciutat va registrar el mes d’abril passat 197.000 viatgers, tan sols 600 menys que a l’abril del 2019, i 493.000 pernoctacions, 15.000 més que en el mateix mes de fa tres anys. En l’acumulat de gener a abril d’aquest exercici, han arribat 629.900 de visitants, 22.000 menys que el 2019, i s’han produït 1,45 milions de pernoctacions, 5.000 menys que el 2019.

Colomer considera que la proposta, que serà d’aplicació voluntària als ajuntaments, “altera la viabilitat del sector”, “trenca la unitat del mercat” i pot ser perjudicial per als models diversos de turisme a la Comunitat Valenciana. “Que siga voluntària i local no ha generat tranquil·litat en el sector”, comentat Colomer. Per al responsable autonòmic, el problema fiscal del turisme s’ha de centrar en l’“oferta clandestina”, que és, segons les seues dades, superior a la meitat. “Els caladors d’ingressos més important estan ací”, apuntava, i ressaltava que l’Administració té moltes dificultats per a fer aflorar l’intrusisme i el frau fiscal en els allotjaments. “Donar llum verda a aquesta proposta sabent que et deixes fora els roïns, els que tenen un gran deute pendent amb l’interés general, em preocupa”, va concloure el socialista.