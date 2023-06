Una sentència desprotegeix el paratge de les Moles arran del recurs de l’alcalde socialista de Paterna

“Estimar parcialment el recurs plantejat per Ajuntament de Paterna contra el decret 112/2021, de 6 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) del Túria. S’anul·la tota l’ampliació del decret referida a l’Ajuntament de Paterna (les Moles, el Fondo, el Rabosar, els Pisadors i la Cova de la Mel) els sòls de la qual quedaran exclosos del PORN”. La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s’ha pronunciat d’aquesta manera en resposta al recurs plantejat per l’Ajuntament de Paterna, que presideix l’alcalde socialista Juan Antonio Sagredo, reelegit amb majoria absoluta en les eleccions passades del 28 de maig, contra la revisió del PORN.

Segons la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, la sala dona la raó al consistori en un dels cinc motius al·legats per a deixar sense efecte l’ampliació del PORN en el terme municipal de Paterna en una decisió contra el qual es pot posar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem o, si escau, davant la sala contenciosa administrativa del TSJCV.

La sentència deixa desprotegit el paratge de les Moles sobre el qual es pretenia alçar el macrocentre comercial Port Mediterrani, la promotora del qual, Intu Found Valencia, probablement tractarà d’impulsar de nou, més encara tenint en compte el canvi de color polític en el Govern valencià.

La Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica continua considerant que els valors ambientals de les Moles estan avalats per tècnics, biòlegs i doctors, per tant, és un entorn que cal protegir. Davant d’aquesta situació, la consellera Isaura Navarro ha anunciat: “El procediment està més que justificat i estudiarem amb els serveis jurídics i l’Advocacia de la Generalitat presentar un recurs perquè el PORN del Túria protegisca les Moles de Paterna”.

Navarro ha comentat que “el creixement desmesurat que pretén l’equip de Sagredo és un atac al patrimoni natural, a la biodiversitat i a la salut ambiental de la ciutat de Paterna en plena emergència climàtica. No és el model de protecció ambiental, paisatgística i de cura dels valors naturals que necessita l’ecosistema de la zona, que representa un pulmó verd per a València”.

“No entenem els interessos de l’Ajuntament de Paterna a recórrer contra la protecció ambiental de les Moles i deixar el paratge natural sense un escut legal davant de la destrucció del territori”, ha insistit Navarro.

No acredita la continuïtat de la infraestructura verda

Segons la sentència, els motius de l’Ajuntament de Paterna per a impugnar la resolució objecte de debat són els següents: vulneració del procediment legalment establit per a l’aprovació del PORN i, en particular, omissió de la memòria de sostenibilitat econòmica i de l’informe d’impacte de gènere; falta de justificació ambiental de la inclusió de l’àmbit d’ampliació del PORN del Túria que afecta el terme municipal de Paterna; infracció dels principis inspiradors de la modificació i ampliació del PORN, en concret, falta de connectivitat; vulneració de l’autonomia local, utilitzant un instrument inadequat per a protegir les Moles de Paterna; i desviació de poder.

La sala desestima tots els motius al·legats per la corporació municipal, llevat del referit a la falta de justificació de la inclusió de l’àmbit d’ampliació del PORN del Túria que afecta el terme municipal de Paterna, que finalment és el que admet.

“Estimem que no s’ha acreditat ni el valor ecològic dels sòls ni la continuïtat de la infraestructura verda, atés que es veu totalment interrompuda per les àrees urbanes o les infraestructures existents. Tampoc la capacitat de l’àmbit de connectar-se o servir de connexió entre altres àmbits o espais naturals és limitada i es veu totalment interrompuda per les àrees urbanes o les infraestructures existents i futures com són el by-pass i la seua futura ampliació, n’hi ha prou d’examinar la fotografia de l’autopista en el full 14 de l’informe dels tècnics municipals o els visors de cartografia que acompanyen l’informe en què es veu el sòl envoltat de les urbanitzacions i desconnectat del riu Túria”, diu la sentència.

El tribunal afirma també que, analitzades “les al·legacions de les parts i els seus informes respectius, la conclusió primera que obtenim és que l’única partida amb valor ecològic notable és les Moles, així es desprén de l’informe tècnic acompanyat a l’escrit de demanda fet pels tècnics municipals”. Aquesta és la raó per la qual “ressalta el municipi que dels valors de les Moles ja es va adonar l’Ajuntament i el va proposar com a Parc Natural Municipal, tal com es va aprovar en el ple municipal de 18 d’abril de 2017; la resta, la Cova de la Mel, les partides del *Rabosar, el Ciscar i els Pixadors de Paterna manquen d’aquest valor ecològic notable per a ser incorporats al PORN-Túria”.