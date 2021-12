La Sindicatura de Comptes veu falta de justificació en els contractes antiCovid de Sanitat

L'informe de fiscalització del compte de la Generalitat durant 2020 adverteix "falta d'acreditació" dels fets que van donar peu als contractes tramitats per la via d'emergència per a combatre la pandèmia, així com "falta de constància dels preus", "impossibilitat de verificar l'adequada execució" i fins i tot "falta de formalització per escrit dels contractes executats en l'exterior".

El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha fet lliurament del citat informe als membres de la Mesa de les Corts i posteriorment l'ha presentat també al president, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

L'informe es divideix en cinc volums: del segon al cinqué inclouen la fiscalització d'organismes, fundacions i empreses públiques que s'han anat publicant en els últims mesos, de manera que el més nou és el primer volum, que incorpora l'informe general, així com anàlisi de la contractació i subvencions.

El deute de la Generalitat

"Seguim amb un deute molt elevat, això no és novetat, amb més de 52.000 milions al tancament de 2020, dels quals 40.000 es deuen a l'ICO", ha assenyalat Cucarella.

En aquest sentit, ha informat que la Sindicatura està realitzant un informe, per encàrrec de les Corts, sobre quina part del deute acumulat per la Comunitat es pot atribuir a l'infrafinançament, prenent com a punt de partida l'any 2002.

Cucarella ha informat que aquest informe estarà finalitzat a la fi de gener i que, a grans línies, aqueix deute derivat de l'infrafinançament pot rondar el 50% del total.

"El dèficit durant 2020 ha sigut inferior a altres anys, curiosament; malgrat que s'ha gastat més per a fer front a la COVID, han hagut ingressos extraordinaris. No podem saber si això serà una sentència, perquè 2020 ha sigut un any atípic, com probablement ho serà 2021", ha agregat.

Els contractes COVID de Sanitat

En relació amb els pagaments directes efectuats per la Conselleria de Sanitat, s'adverteix un "volum important de despeses de caràcter sanitari contrets sense la prèvia i preceptiva tramitació de l'expedient de contractació, per insuficiència pressupostària o altres causes". S'han comptabilitzat expedients d'enriquiment injust per un import conjunt de 1.602,4 milions d'euros.

D'altra banda, s'han efectuat pagaments directes a tercers per adquisicions de productes de farmàcia i material sanitari sense la prèvia tramitació de l'expedient de contractació preceptiu, com a procediment generalment utilitzat pels departaments de salut, uns pagaments que "podrien arribar a imports molt significatius", adverteix l'informe.

Situació patrimonial

Quant a la situació patrimonial de la Generalitat, l'Informe indica, com en exercicis anteriors, que els comptes anuals de l'exercici 2020 mostren un "greu desequilibri".

El patrimoni net és negatiu, per 36.219,8 milions d'euros, a conseqüència de l'acumulació de resultats negatius per la insuficiència de recursos de la Comunitat Valenciana, que han de cobrir-se per mitjà del recurs a l'endeutament.

La liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari ajustat positiu de 552,1 milions d'euros, i una variació neta d'actius i passius financers o augment de l'endeutament per 2.414,9 milions.

Quant a l'evolució del resultat pressupostari, s'observa una evolució positiva de reducció del dèficit entre 2015 i 2017, que canvia de tendència en els exercicis 2018 i 2019 (per un increment major en les obligacions que en els drets), i torna a disminuir en 2020 condicionat pels ingressos i despeses extraordinàries associades a la lluita contra la pandèmia.

Infrafinançament

Com en altres exercicis, la Sindicatura dedica un apartat del seu informe a analitzar l'infrafinançament autonòmic i les seues conseqüències.

L'ens fiscalitzador apunta que, "després de huit anys d'espera, el 3 de desembre de 2021 el Ministeri d'Hisenda ha facilitat a les comunitats autònomes un primer document amb propostes per a l'estimació de les necessitats relatives de despesa a partir d'una nova formulació de la variable població ajustada".

A pesar que la Sindicatura ho considera un primer pas cap a un nou model de finançament, apunta que encara es desconeix la fórmula definitiva, l'import a repartir o si existiran fons addicionals amb diversos criteris de repartiment.

Finalment, la Sindicatura inclou recomanacions per a la intensificació de la transició energètica i l'increment de la ciberseguretat, que ha d'anar d'acord amb la progressiva digitalització de l'Administració.