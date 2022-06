UGT es mobilitza a València davant la Delegació del Govern per exigir un pacte d’Estat per la indústria

El sindicat UGT ha cridat a concentrar-se dijous a les 13.00 hores davant de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana per exigir el pacte d’Estat per la indústria que tant aquesta organització com CCOO d’Indústria exigeixen des de fa temps.

A això s’afig que “tampoc ha vist encara la llum la Llei d’indústria que necessita el país”, denuncien fonts sindicals, per la qual cosa “les organitzacions que defensen els drets i els interessos dels dos milions i mig de persones que treballen en la indústria, no poden continuar esperant”.

Dues hores abans de la concentració compareixeran el secretari general valencià d’UGT, Ismael Sáez, el secretari valencià de la federació d’indústria, Daniel Argente, i el secretari general d’indústria a escala nacional, Pedro Hojas.

De la seua banda, el sindicat CCOO va fer una assemblea el 18 de maig passat a València emmarcada en el procés de mobilització d’àmbit estatal, que culminarà amb una manifestació a Madrid el 21 de juny. L’objectiu és activar el Govern i reclamar intervenció sindical en el disseny d’un pacte que potencie el teixit productiu industrial i servisca com a garantia d’ocupació de qualitat, així com de reforç dels serveis públics.

La secretària general de CCOO PV, Ana García, va assegurar que un pacte d’Estat per la indústria realment equilibrat requereix una estratègia de reindustrialització potenciada des de cada comunitat autònoma i centrada en la qualificació i transformació professional del personal afectat. “Un pacte solvent necessita inversió per a escometre la digitalització i la formació del capital humà en habilitats i millora d’infraestructures, especialment en les pimes”, va dir.