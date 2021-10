La vaga de maquinistes de Renfe agreuja el servei deficitari de Rodalia a València: divendres aturada de 24 hores

Milers de viatgers de Renfe a la Comunitat Valenciana, especialment de la xarxa de Rodalia de València ja per si mateixa penalitzada per retards i cancel·lacions causades per les obres del Corredor Mediterrani, s’han vist sorpresos per la vaga iniciada dijous pel Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) que divendres es torna a reeditar durant les 24 hores amb uns serveis mínims del 75% i del 50% en la resta de les franges. Dilluns que ve 4 d’octubres les aturades estan previstes de 05.00 a 09.00 h, de 14.00 a 16.00 h i de 18.00 a 22.00 h.

Fonts de la companyia van denunciar que a primera hora del matí de dijous es van produir alteracions en la prestació del servei de Rodalia de València provocades per “l’absència injustificada d’alguns maquinistes que, tot i tindre carta de serveis mínims (de compliment obligat), no s’han presentat”. Fins a les 17 h de dijous un 60% dels trens programats no van circular per incompareixença dels maquinistes.

Renfe va assegurar que estudia “les mesures a adoptar contra els maquinistes que han decidit no presentar-se en els seus llocs de treball, malgrat que disposen de carta de serveis mínims, pel fet de considerar que es tracta d’un acte deliberat”.

L’empresa pública va demanar disculpes als viatgers que “pateixen les conseqüències d’una vaga absolutament injustificada i la posició inadmissible dels dirigents del sindicat de maquinistes”.

Segons van afirmar, “no hi ha motius per a aquesta vaga convocada pel sindicat Semaf, ja que l’empresa està complint el Pla d’Ocupació pactat amb els sindicats i vol incorporar al servei enguany 920 maquinistes nous”.

Una part d’aquests maquinistes nous “no s’han pogut incorporar pels problemes que posa el mateix sindicat de maquinistes perquè puguen ser formats i homologats a l’interior de les cabines de conducció”.

El Semaf, de la seua banda, culpa de les incidències registrades aquest matí “el caos de Renfe” en el lliurament als treballadors de les cartes que detallen els serveis mínims.

Des del sindicat van insistir que “tot treballador amb carta de serveis mínims ha acudit a treballar” i van explicar que “s’han entregat menys d’un terç dels serveis mínims” als treballadors. “Tots, repetim, tots els treballadors que han rebut i han signat la carta de serveis mínims han acudit al seu lloc de treball per fer el tren que els han indicat”.

Amb la vaga de Semaf, que representa al 85% del col·lectiu de conducció, coincidiran els dies 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre les aturades parcials convocades per Sindicat Ferroviari en contra de “la caòtica situació en què està sumit –a parer seu– el grup Renfe, a conseqüència d’unes polítiques d’empresa basades exclusivament en la internacionalització”.

A més, el Sindicat Ferroviari coincideix amb Semaf en la necessitat d’enfrontar-se a les pretensions del Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya de segregar una part del grup Renfe, per transferir-lo a Catalunya, incloent-hi el personal, els trens i les instal·lacions.

Semaf va indicar dilluns passat que seguia avant amb la convocatòria, després que els responsables del Ministeri de Transports, encapçalats per la seua secretària d’Estat, Isabel Pardo de Vera, hagueren rebutjat adquirir cap compromís a favor de mantindre la integritat del grup Renfe, així com de la permanència del seu personal, vehicles i material de l’empresa pública.

Serveis mínims

Segons la Resolució del Ministeri, els serveis mínims essencials s’estableixen en trens de Rodalia en funció dels diferents nuclis, línies i franges horàries, i el percentatge varia entre uns màxims del 75% en hora punta i del 50% del servei habitual la resta del dia.

En trens de Mitjana Distància s’estableix una mitjana del 65% dels serveis habituals, i en els d’Alta Velocitat i Llarga Distància, el 72%. Respecte als trens de Mercaderies, s’estableix un percentatge del 24% del servei habitual.

Els viatgers poden consultar la informació sobre els serveis en les estacions, al telèfon 912 320 320, i en els comptes de Twitter @InfoRenfe, @CercaniasMadrid, @CercaniasVLC i @rodalies.