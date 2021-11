València aborda els problemes de seguretat viària derivats de l’aparcament massiu en doble fila en els entorns de 170 col·legis

Desenes de cotxes aparcats en doble i fins i tot en triple fila, en carrers per als vianants, i fins i tot en passos de vianants situats prop dels col·legis d’infantil i primària. Són algunes de les situacions que l’Ajuntament de València ha detectat en un estudi de camp que ha fet al voltant de 170 centres educatius de la ciutat, 95 de públics i 75 de concertats o privats.

El resultat d’aquest informe serà el principal tema a tractar en la taula participativa convocada per la Regidoria de Mobilitat per a dimecres en què participen entitats veïnals i socials, així com les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). L’objectiu serà abordar actuacions encaminades a fomentar l’accés als col·legis d’una manera més segura i sostenible.

Segons l’‘Informe dels impactes del trànsit motoritzat escolar en la mobilitat i la seguretat a la ciutat de València’, l’impacte dels col·legis sobre la mobilitat urbana a la ciutat de València és important: “Pel que fa a la seguretat viària, el que s’observa en general al voltant dels centres escolars són diversos aspectes que pràcticament es poden resumir en mal estacionament que pot produir situacions de molt de perill entre els vianants i especialment els menors i les persones d’edat avançada que poden anar a portar-los o a recollir-los”.

Entre les situacions que s’han detectat, destaca que “el mal estacionament de vehicles al voltant dels centres escolars es produeix durant un període de temps molt concret (centrat en els 20 minuts anteriors i posteriors a l’obertura de portes) que poden dificultar la mobilitat dels vianants al voltant”. Com a tònica general, “els vehicles mal aparcats obstaculitzen un carril de circulació, i disminueixen d’aquesta manera la capacitat de la via”.

El document afig que “aquest mal estacionament impedeix nombroses vegades el funcionament correcte del transport públic col·lectiu, també posa en perill físic els seus usuaris pel fet d’impedir moltes vegades l’aproximació normal a les parades, obligant xiquets, persones majors o amb carros de bebé a pujar i baixar allunyats de la vorera”.

A més, destaca que alguns vehicles poden obstaculitzar els passos per a vianants: “Hem observat que la gravetat principal es produeix quan els vehicles paren davant dels passos de vianants, ja que disminueixen la visibilitat al vianant; altres vegades els vehicles mal estacionats bloquegen el sentit de circulació d’un carrer de doble sentit de circulació”.

Una altra de les infraccions més habituals detectades és que “els vehicles que aparquen amb mal estacionament a banda i banda dels carrers adjacents al centre escolar produeixen una disminució considerable de la capacitat de la via”.

Un altre aspecte que afecta la seguretat viària que s’ha observat en algun dels col·legis visitats “és la gran aglomeració de persones al voltant dels entorns escolars que recullen els menors, sobretot en les etapes d’infantil i primària” i “si prop del centre escolar hi ha alguna zona per a vianants a què puguen accedir els vehicles, el que s’observa és que algunes famílies poden deixar els vehicles aparcats el temps necessari per a recollir als menors” amb el risc que comporta per als vianants la maniobra posterior per eixir d’aquests carrers per als vianants.

Entre les actuacions que es poden estudiar per a evitar aquestes situacions des de Mobilitat destaquen que “és essencial que la Policia Local col·labore amb els pares, com per exemple en Ciril Amorós, on es talla el trànsit a l’hora de l’entrada al col·le” o “les ampliacions que estan fent-se de l’espai per a vianants davant dels col·legis, com les intervencions tàctiques”.

En aquest sentit, ja són quasi una trentena (entre Mobilitat i Urbanisme) els col·legis que han vist millorats els seus entorns d’accés i eixida amb recuperació d’espai públic per a ampliar voreres i pacificar aquests entorns. Només comptant les intervencions de la Regidoria de Mobilitat Sostenible ja són 13 els centres educatius a València que han recuperat espai per a vianants a les seues portes d’accés i eixida des del setembre del 2020, amb 2.182 metres quadrats de recrescut de vorera.

A més, la ciutat de València compta ja amb 89 rutes escolars que connecten amb 19 centres educatius. Tant la recuperació d’espai per a vianants com les rutes escolars al voltant dels centres educatius són iniciatives que fomentem la mobilitat amb seguretat i autonomia de l’alumnat.