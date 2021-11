València canvia una avinguda projectada pel PP per un corredor verd per a unir els barris del sud amb el Parc Central

El futur bulevard García Lorca que sorgirà en superfície quan se soterre l’actual platja de vies que va des de la V-30 fins al Parc Central, serà un corredor verd de 49.000 metres quadrats i un quilòmetre de longitud. La reurbanització de l’entorn preveu un espai totalment naturalitzat, sense recorreguts longitudinals de vehicles, sinó accessos d’entrada i eixida als blocs d’edificis en bucle; voreres entre sis i dotze metres, i dos carrils bici bidireccionals de tres metres d’amplària, en tots dos laterals.

Així ho han anunciat dimarts l’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i del regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, que han explicat que l’Ajuntament aprofitarà les obres del canal d’accés ferroviari a la ciutat, que arrancaran entre finals del 2022 i principis del 2023 i costaran 400 milions d’euros. El termini d’execució de tota l’actuació serà de cinc anys.

D’aquesta manera, l’actual equip de Govern renuncia també al disseny de la part enjardinada fet per la paisatgista, Kathryn Gustafson, adjudicatària del disseny original, i modificarà el programa d’actuació integrada (PAI) per reordenar tot l’espai, que tindrà uns 5.000 habitatges nous i dotacions públiques. D’aquesta manera, l’Ajuntament convocarà un nou concurs d’idees per al disseny del nou corredor verd.

“D’un bulevard en què es plantejava que passaren els cotxes a un espai per a les persones”. Així serà el futur corredor verd de García Lorca en paraules de l’alcalde. “Un canvi en la manera de planificar la ciutat”, seguint la tendència del Parc Lineal de Benimàmet i altres referents a Madrid –Madrid Río–, Barcelona –Rambla de Sants– o Berlín –Parc de Tilla Durieux–, i en la línia també de “la reconquista de l’espai públic de l’antic llit del Túria” a mitjan dècada dels setanta.

Per a Ribó, “és una d’aquestes notícies que canvien el paisatge de la ciutat” i, a més, constitueix “un element de resiliència per a fer front al canvi climàtic”. Així mateix, el màxim responsable municipal ha assenyalat que la base del projecte és el Pla de Mobilitat Urbana, ja aprovat; el Pla Verd i de la Biodiversitat, en redacció en aquests moments, i el Pla de Mobilitat Metropolità, “de què estem esperant la pròxima presentació”.

De la seua banda, la vicealcaldessa i titular de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha incidit en l’oportunitat que suposen les obres del canal d’accés, que soterraran totes les línies de Rodalia i alta velocitat d’entrada a la ciutat i permetran derrocar el pont de Giorgeta. Està previst que les faenes, amb un pressupost de 400 milions d’euros –dels quals el Govern d’Espanya aportarà el 50%; l’Ajuntament, 100 milions d’euros, i la Generalitat, la resta–, arranquen entre finals del 2022 i començaments del 2023, i es prolonguen fins a l’any 2027 o 2028, en nou fases.

La reurbanització del bulevard de García Lorca es desenvoluparà en paral·lel a l’execució d’aquestes fases i formarà part del corredor verd València Sud, que connectarà el centre de la ciutat, des del Parc Central, fins al nou districte innovador de Vara de Quart i el nou llit del riu Túria. El consistori convocarà un concurs d’idees per a aquesta infraestructura, amb què els barris del sud quedaran units en “la gran transformació urbana del sud de la ciutat que quedava pendent des de fa més de quaranta anys”.

D’altra banda, el regidor Giuseppe Grezzi ha detallat el disseny de la planta viària per a la urbanització en superfície del bulevard de García Lorca. L’actuació tindrà una longitud d’un quilòmetre, des de l’actual pas elevat en la intersecció de les avingudes de Giorgeta i Peris i Valero, que s’eliminarà, fins al pont del Bulevard Sud. La secció comprén un jardí central, a més d’una vorera i un carril bici en cada lateral.

En alguns dels trams hi haurà vies de servei i, en la resta, la vorera estarà unida amb el jardí. Es crearan bandes multifuncionals destinades a estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega, contenidors de residus urbans i arbratge, que estaran connectades amb el carrer de Sant Vicent Màrtir i la carrera de Malilla. S’habilitaran igualment connexions transversals per al pas de vianants, bicicletes i vehicles d’emergència en diferents punts de l’avinguda, i desapareixerà la passarel·la de vianants i bicicletes al carrer de la Pianista Amparo Iturbi.