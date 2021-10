Veïns, ecologistes i estudiants demanen a Puig que defense la ciutadania davant de l’ampliació del port de València

Col·lectius veïnals, ecologistes i estudiantils han convocat una vaga i una manifestació que tindrà lloc divendres que ve 22 d’octubre a les 18.30 h amb punt de partida a la plaça de Saragossa per protestar contra la polèmica ampliació del port de València.

En l’acte que va tindre lloc divendres al matí, des de la plaça de Manises davant del Palau de la Generalitat entitats ciutadanes van demanar al president del Govern valencià, Ximo Puig, que desistisca del projecte d’ampliació del port de València.

En aquesta ocasió no sols hi van participar membres de la Comissió Ciutat-Port, sinó que també ho han fet importants entitats veïnals com la Federació d’Associacions de Veïnals de València, o entitats socials com la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Fampa) o destacades associacions conservacionistes com SEO Birdlife, entre altres.

Així mateix hi han participat membres de Joventut pel Clima amb qui convoquen conjuntament la mobilització del 22-O i sindicats d’estudiants com BEA, que han convocat una vaga per al mateix dia.

L’acció pretén posar de manifest davant la seu del Govern valencià la transversalitat de l’oposició al projecte d’ampliació del port, perquè afectaria no sols el veïnat més pròxim, sinó el de tota l’àrea metropolitana.

Tal com va afirmar Pau Monasterio de la Comissió “el projecte afectaria per igual les persones de rendes baixes o altes, joves o grans, homes o dones i els votants de tots els partits per igual” i per això “és el moment que el president Puig s’adone de la gravetat del problema i desistisca del projecte”.

La presidenta de la Federació veïnal, María José Broseta, va destacar que “l’ampliació posaria en perill no sols les nostres platges i l’Albufera, com diversos experts asseguren, sinó que comprometria la qualitat de vida a la ciutat. Els barris de la ciutat tenen moltes necessitats socials, urbanístiques i de recursos, el que no necessiten és l’ampliació del port que perjudica la vida de la ciutadania”.

Broseta va demanar tant al president Puig, com al conseller de Política Territorial, Arcadi España, i a l’alcalde de València, Joan Ribó, que es posen de part de la ciutadania davant les multinacionals que només pretenen fer negoci a costa dels recursos naturals i la salut de tothom.

Per part de la Federació de Mares i Pares, Rubén Pacheco va destacar el fet que actuacions com l’ampliació del port comprometen seriosament el futur dels nostres xiquets i xiquetes, i que és un acte d’amor i responsabilitat lluitar per la qualitat de la seua vida i la de totes.

David Adrià, de Joventut pel Clima, va destacar la importància que té per als joves no seguir amb les polítiques antigues en un escenari d’emergència com l’actual. També va declarar que el projecte d’ampliació del port és un exemple d’allò que no hem de continuar fent, i va posar altres exemples: “L’ampliació de la CV-60 a la Safor, la de la V-21 o l’ampliació del bypass de l’A7 a València i evidentment l’ampliació del port són exactament el contrari del que necessitem fer en emergència climàtica”, i que és per això que la joventut també fa la crida a la manifestació del 22-O.

Així i tot va comunicar que el pròxim 20 d’octubre la Comissió Ciutat-Port presentarà una proposició no de llei en el Congrés a Madrid per frenar l’ampliació del port.

Seguidament, la portaveu del sindicat estudiantil BEA Àfrica Vercher va explicar que convoquen la vaga estudiantil per a la manifestació del 22-O, al·ludint al fet que “no és possible que Ximo Puig declare l’emergència climàtica a penes abans d’eleccions, però que continue amb la construcció de grans infraestructures que posen de nou en perill el nostre territori”.

En acabar la roda de premsa, cinc representants de les entitats ciutadanes van accedir al Palau de la Generalitat a lliurar un escrit al president Puig amb el manifest i la llista de les entitats que donen suport a la campanya. A pesar que, de nou, el president no les ha rebudes, sí que ho han fet la directora i la sotsdirectora de Ports de la Generalitat, que es va comprometre a transmetre el missatge a Puig, al conseller Arcadi España i al president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez.

En l’escrit es destaca que “l’interés a mantindre una entrevista amb vosté [el President de la Generalitat] és tindre l’oportunitat de parlar amb qui té la capacitat última de prendre decisions en el tema que ens ocupa”. Segons una de les persones de la Comissió que ha lliurat l’escrit en la seu de la Generalitat, “fa més de 3 anys que estem demanant una reunió amb el president per parlar d’aquest tema, però es veu que no ho considera important”. També acompanya l’escrit la llista de tots els col·lectius que ja han signat el manifest contra l’ampliació del port de València.

Els joves contra el projecte portuari

La novetat respecte d’altres convocatòries és que la mobilització del 22-O es convoca amb col·lectius de joves i una altra ciutadania concernida pel clima en l’àmbit global com per exemple Joventut pel Clima o Extinction Rebellion, perquè entenen que l’ampliació és una manifestació més de les polítiques contràries a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Destaquen el fals discurs del pretés “impacte econòmic positiu” per al futur. En realitat la societat valenciana ha sigut castigada severament per les repetides i prolongades crisis econòmiques i laborals, i aquestes es van veure agreujades per excessos similars al que des de l’Autoritat Portuària es vol perpetrar en la costa valenciana.

Els joves han volgut impulsar la manifestació unitària que s’ha convocat per al 22 d’octubre. Així doncs, Joventut pel Clima juntament amb sindicats d’estudiants com BEA ja han fet la crida per la vaga pel clima el mateix dia 22 seguint la tradició de manifestar-se per la situació climàtica cada últim divendres mes.