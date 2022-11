VÍDEO Veïns en peus de guerra pels sorolls, baralles i brutícia associats a una històrica discoteca de València

“Hi ha dies que el botelló que envolta la discoteca ocupa 10 illes, és una cridòria contínua als carrers, cosa a què se suma el soroll per la mateixa activitat de la discoteca, que està a l’interior d’un pati d’illa, una cosa expressament prohibida per l’actual ordenança. En el meu cas, visc en un primer pis just paret amb paret amb la discoteca i tinc 50 decibels quan està funcionant. Hi ha nits que me’n vaig a dormir a una furgoneta que tinc en un pàrquing i la major part dels residents es veuen obligats a dormir amb taps o a medicar-se”.

Ho explica Juan, un dels portaveus de la plataforma d’afectats per la discoteca i el botelló en el cèntric barri de la Roqueta de València. En concret, es tracta de la històrica Indiana, anteriorment Metrópolis, una sala amb més de 30 anys que sempre ha estat en el focus de les queixes veïnals, però que no ha deixat de funcionar llevat d’algun parèntesi generat per traspassos o més recentment per la pandèmia.

Precisament, els afectats, principalment els residents dels números 93, 95 i 97 del carrer de Sant Vicent, han decidit organitzar-se i alçar-se en peu de guerra per aconseguir el trasllat de l’activitat davant l’increment dels problemes que es generen al carrer, associats a la discoteca, sobretot des que el local va reobrir després de la pandèmia. A aquests inconvenients s’uneixen els sorolls i les vibracions que genera en els edificis confrontants, la qual cosa impedeix el descans normal del veïnat.

“Els carrers es converteixen en excusats, plens de pixum i vòmits, i hi ha crits i baralles contínuament. L’altre dia van apunyalar un xic per la disputa per a pujar a un taxi. És un malson, així és impossible tindre una vida normal”, explica el portaveu veïnal.

L’última acció que han dut a terme per visibilitzar el problema és la instal·lació d’una enorme pancarta en la façana de l’edifici sobre la discoteca a manera de protesta (foto). “Estem recaptant signatures, que portarem a l’Ajuntament, i dijous que ve ens reunirem amb el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. Estem començant a moure’ns i, si no ens fan cas, estudiarem accions legals, perquè el descans és un dret fonamental que se’ns vulnera”, adverteix i lamenta que la Policia Local està pressionant-los perquè lleven la pancarta, perquè el local s’ha queixat i per pretesos problemes de seguretat.

El cas de Carmen, una altra de les afectades és més extrem. És diabètica i viu en un primer pis, just damunt de la discoteca, i té dues filles de 16 i 10 anys i un fill de 13 anys, que també és diabètic i té epilèpsia: “Si als controls que he de fer-me a les nits de la diabetis uneixes que no puc dormir quan la discoteca està en marxa, imagina’t com estic. A més el meu fill està medicat i, si no descansa bé, a les nits se li poden agreujar els símptomes”.

Segons Carmen, en el seu moment van intentar parlar amb els responsables del local i els van dir “que ells no tenien la culpa que visqueren damunt d’una discoteca”.

La discoteca afirma que pren mesures

Responsables de la discoteca expliquen que han pres “multitud de mesures per a tractar de reduir les molestias”, però asseguren que gran part d'elles vénen “d'altres dos locals que estan en els carrers de darrere que no complixen amb cap normativa”.

Afigen que al ser ells els més visibles, es porten totes les crítiques. Les mateixes fonts comenten que compten “con dos persones amb petos que a més de demanar als clients que estan en el carrer que no facen soroll, netegen les restes de botelles i els rovells o vòmits que encuentran”, a més que “quan algun veí o comerç ha acreditat algun desperfecte se li ha pagat la reparació”.

A més, asseguren que “en este tema hi ha diversos actors implicats, nosaltres no podem fer molt més perquè tenim tot en regla i estem oberts a parlar amb els veïns i tractar cada cas per a intentar solucionar-ho, però tot el que succeïx no és responsabilitat nostra perquè hi ha altres locals que sí”.

El local té llicència

Des de Policia Local afirmen que han actuat davant de la pancarta en compliment de l'ordenança: “No es poden penjar estes pancartes. També s'ha actuat permanentment en este emplaçament per les molèsties veïnals”.

Sobre la problemàtica, fonts de la Regidoria d’Espai Públic i Llicències han explicat que “la llicència d’aquest local és de fa dècades i quan se li va atorgar no existien les limitacions que hi ha ara en la nova ordenança”.

En concret, l’article 46 de la normativa municipal de contaminació acústica prohibeix expressament les discoteques a l’interior de patis d’illa: “En aquesta mena de legislació no es pot aplicar la retroactivitat, per la qual cosa la llicència actual està en vigor i és vàlida. Si demanaren una llicència per a fer obres i modificar l’estructura o l’activitat del local, sí que se’ls aplicaria ja la nova ordenança”.

Es totalment inapropiat que es faça un ús indegut de l'espai públic, invadint carrils de circulació, que es faça botelló, que hi haja crits, o altres pràctiques incíviques al voltant del local. La Policia Local ha de controlar estos fenòmens de manera seriosa, com s'està fent últimament, i també aplicar la mediación“, comenta la conceja d'Espai Públic, Lucia Beamud.

Des del servei municipal de qualitat acústica i de l’aire han explicat que la seua funció és de laboratori a escala de ciutat i aportacions legislatives a les ordenances en l’àmbit genèric, però que no tenen competències per a intervindre en casos concrets d’infraccions de l’ordenança, donant a entendre que en aquest cas són els efectius policials els que han d’intervindre i, si escau, sancionar.