El fondo buitre reconoce que se realizó una “posesión extrajudicial” de la vivienda de la mujer de 82 años de Cullera

La impunidad con la que funcionan los fondos buitre con tal de recuperar los inmuebles adquiridos de la banca con fines especulativos superó todos los límites en el caso de C. M., una mujer viuda de 82 años que perdió su vivienda y 50 años de recuerdos y pertenencias cuando se fue con su hijo a pasar el duelo por el fallecimiento de su marido en las Navidades de 2019. Durante su ausencia, alguien en nombre del fondo Global Pantelaria accedió a su casa, la vació y cambió las cerraduras para ponerla en venta a través de la gestora de sus activos, Haya Real Estate.

Como informó elDiario.es, en 2013 el Banco de Santander le notificó el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria porque no podía seguir haciendo frente al pago de las letras. La afectada, sin embargo, recurrió el procedimiento alegando cláusulas abusivas y el juez paralizó el proceso.

Pese a todo, sin que mediara orden de desahucio por parte del juzgado que tramitaba el procedimiento, desde alguna instancia del fondo buitre se encarga un informe de ocupación a otra empresa, que envía a un empledo a casa de C. M. los días 23 de diciembre, 28 de diciembre y 30 de diciembre de 2019, días que es bastante habitual viajar para reunirse con la familia. Al no encontrarse nadie esos días en la vivienda, concluyen que está deshabitada, lo que para ellos es suficiente para entrar, vaciarla y cambiar las cerraduras, tal y como explica Adelina Cabrera, abogada de la cooperativa El Rogle, quien lleva el asunto junto a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València.

Este extremo, incluso, es reafirmado por un representante de Haya Real Estate en un intercambio de correos electrónicos con el hijo de la anciana, quien tras la desagradable sorpresa al no poder acceder a la vivienda y con la ayuda de la PAH, logra averiguar que el Banco de Santander traspasó gran parte de sus activos, entre ellos la vivienda de su madre, al fondo Global Pantelaria.

“Situación de vacío”

En ese intercambio de correos, a los que ha tenido acceso este diario, el centro de reclamaciones y notificaciones de Haya Real Estate comunica al hijo de C. M. que “tras haber realizado las averiguaciones pertinentes por su reclamación en relación al cambio de cerradura” se confirma la “posesión extrajudicial del inmueble tras haber comprobado la situación de vacío contrastada con un informe ocupacional”, por lo que lo único que se hace es “adelantar el proceso” del lanzamiento.

A continuación, afirman que, “dicho esto, están en su derecho de pedirnos las llaves y que agotemos la vía extrajudicial y esperemos al lanzamiento”, reconociendo indirectamente que han procedido sin orden judicial.

En otros correos condicionan la obtención de las llaves a que rellenen y firmen un formulario comprometiéndose a no emprender acciones legales, por lo que finalmente no se hizo efectiva la entrega, puesto que además ya no quedaba ningún objeto personal de la mujer en el interior de la vivienda.

Con toda esta documentación, Cabrera presentó denuncia en el juzgado número 6 de Sueca contra el fondo buitre y el resto de empresas implicadas al considerar que se pueden dar los delitos de realización arbitraria del propio derecho (actuar fuera de las vías legales), allanamiento de morada, coacciones o mobbing inmobiliario, daños y apropiación indebida.

Según explica la abogada de C. M., “de momento tan solo hay una abogada investigada en representación de Haya Real Estate y, pese a que pedimos al juzgado que llamara a declarar a más personas relacionadas con el fondo y con el resto de empresas que intervienen, lo descarta y dicta auto de procedimiento abreviado por el que pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien y que presenten escritos de acusación”.

Un auto recurrido

Por este motivo, la abogada de El Rogle ha recurrido el auto al considerar que la instrucción es insuficiente, ya que no tiene en cuenta la complejidad del responsable del posible delito: “En este proceso interviene el fondo Global Pantelaria, Haya, la empresa que realiza el informe de ocupación y la que vacía el piso”, explica.

Desde la PAH de València denuncian que “no se pueden tolerar injusticias como esta, si no llega a ser por su hijo C. M. se hubiera quedado en la calle” e insisten en que “este es el modo habitual de proceder de los diferentes fondos buitre que han adquirido activos de los bancos. Acosan y expulsan a la gente de sus casas a sabiendas de que los afectados no tienen ni los recursos ni los conocimientos para recurrir en los juzgados”. Además, anuncian varias acciones inmediatas a pie de calle para difundir el caso de C. M. y un crowdfunding para recaudar en torno a 5.000 euros para cubrir los gastos del proceso judicial.

Global Pantelaria, registrada en 2018, y relacionada con el 'fondo buitre' norteamericano Cerberus, adquirió 35.000 viviendas ese mismo año del Banco Santander por 1.535 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Haya Real Estate para recabar su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta.