Per l'Horta pide al Ayuntamiento de València que suspenda las obras de urbanización de la ilegalizada ZAL

El colectivo Per l'Horta ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de València en el que pide la paralización de cualquier actuación que afecte a la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València y solicita la declaración municipal de un expediente de lesividad para el interés público de la autorización de su reurbanización, que aprobó la Junta de Gobierno Local en el mes de abril de 2020. De esta forma, quedaría sin efecto el trámite municipal.

Como informó eldiario.es, el Ayuntamiento de Valencia dio el visto bueno al “Proyecto de medidas correctoras para la recepción municipal de la Zona de actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia”. La aprobación municipal permitió al Puerto de Valencia dar el pistoletazo de salida definitivo para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras de reparación del entorno de la ZAL, que posibilitaría la posterior recepción municipal de la actuación.

Las obras están en su recta final, en concreto, está prevista su finalización en el mes de mayo tras una inversión de 3,3 millones. Según informó en su día la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), se ha llevado a cabo el fresado de pavimento sobre una superficie de 88.918 metros cuadrados, el desbroce y limpieza de arbustos sobre 429.374 metros cuadrados, la rehabilitación de colectores, la instalación de 512 unidades de luminarias LED, la adecuación de papeleras, bancos y fuentes, o la ubicación de 121 señales verticales. Además, en materia de jardinería se han plantado 18.129 unidades de arbustos y 11.113 metros cudrados de pradera silvestre con vegetación mediterránea y autóctona, junto a una red de riego.

El escrito, que Per l'Horta presentó por registro el lunes, tiene como objetivo evitar que se consoliden las mencionadas “obras de urbanización ilegales” después de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anuló el plan especial de urbanización de la ZAL en respuesta a un recurso presentado por la asociación de vecinos de La Punta La Unificadora.

El documento remitido al Consistorio se apoya en la sentencia del TSJ para destacar que la clasificación del suelo del sector afectado (cerca de 800.000 metros cuadrados) es, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, vigente en estos momentos, “no urbanizable de protección agrícola”, y que esta clasificación persiste con independencia “de la situación fáctica (e ilegal)” en la cual se encuentra actualmente la parcela.

Además, Per l'Horta recuerda que la urbanización actual de la ZAL se ha ejecutado de acuerdo con un proyecto que es nulo, puesto que venía a desarrollar los dos planes especiales anulados ya por la justicia. Como consecuencia, el acto municipal de aprobación de la reurbanización de la ZAL resulta también nulo.

Per l'Horta recuerda en su escrito que la ejecución del proyecto autorizado por el Ayuntamiento de València supondría “la consolidación de obras de urbanización ilegales sobre un suelo no urbanizable de especial protección agrícola con evidente perjuicio para su capacidad agraria, además de daños medioambientales, territoriales y paisajísticos de incalculable valor y de difícil, si no imposible, reparación”.

Al respecto, fuentes municipales han comentado que están estudiando la solicitud de la entidad y han recordado que el alcalde, Joan Ribó, ya solicitó a la Generalitat Valenciana que no recurriera el fallo judicial. Ribó consideró se debe ir “por la reversión” a terrenos de huerta, aunque insistió en su invitación “a estudiar qué se puede hacer” con ese suelo. Por su parte, desde la Conselleria de Política Territorial comentaron que aún no se ha tomado una decisión sobre el posible recurso, ya que están a la espera de un informe de la Abogacía de la Generalitat.