Los socialistas exigen a la alcaldesa de València del PP que aclare el dinero público que destina a “pseudomedios”

El concejal del PSPV Borja Sanjuán ha anunciado este viernes que el Grupo Municipal Socialista ha presentado más de 500 solicitudes para que la alcaldesa de València, María José Catalá, explique “cuánto dinero público está gastando el Ayuntamiento de València en financiar la máquina de bulos” y en este sentido ha comentado que han registrado esta solicitud de información para saber lo que se está gastando el Consistorio y todos sus organismos “en grupos de comunicación que se dedican exclusivamente a atacar al rival politico de la señora Catalá con mentiras y a intoxicar la vida pública”.

Sanjuán ha exigido que no se dé ni un solo euro a “estos pseudomedios de propagación de bulos” y ha identificado a una decena de empresas que se dedican “a difundir noticias falsas y a generar crispación”. “Ante la negativa de Catalá a indicarnos en el pasado pleno cuánto dinero y a qué empresas está dando dinero público para sembrar odio, hemos cursado una batería de preguntas para que las identifique y nos diga la cantidad de recursos públicos que está destinando a estos pseudomedios que incluso tienen condenas por difundir noticias falsas como Ok Diario, El Debate, The Objective o Estado de Alarma entre otros”, ha especificado.

El edil socialista ha acusado a Catalá no solamente de ser “cobarde por mantener a una racista en el gobierno sino que, además, está contribuyendo con el dinero de todos los valencianos y valencianas a generar crispación en la política y comportamientos antidemocráticos. No es digna de representar a los valencianos y valencianas una persona que ni es capaz de echar de su gobierno a una concejala racista como Cecilia Herrero y que, al mismo tiempo, está regando a pseudomedios de comunicación que se dedican a esparcir ese odio con el dinero que debería estar dedicado a proteger nuestra democracia”, ha indicado.

Para Sanjuán, Catalá se pone periódicamente un “disfraz de falsa de moderación” mientras “mantiene a una concejala racista en su gobierno y financia con recursos públicos una maquinaria de generar odio. Es decir, aporta dinero a pseudomedios para carcomer la democracia. Eso no es periodismo sino hacer de la política un espacio de fango y es algo que la señora Catalá debe explicar”. El concejal ha destacado que no supondría “ninguna sorpresa que Catalá destine dinero público a financiar estos pseudomedios porque tanto ella como Mazón realizaron una campaña electoral plagada de bulos”.

Cese de Cecilia Herrero

Sobre los comentarios racistas en redes sociales de la concejala de Emprendimiento, Cecilia Herrero, Sanjuán ha exigido a Catalá que tome medidas de manera inmediata para evitar el “ridículo” que está obligando a hacer a todos los valencianos y valencianas.

“Debe apartarla de sus responsabilidades porque es vergonzoso que València sea noticia nacional por tener una concejala en su gobierno que es abiertamente racista. Que no ha hecho uno, dos o tres comentarios desafortunados, sino que es bien evidente que lo que está haciendo es demostrarnos a todos lo que de realmente piensan. No se ha equivocado, lo que ha hecho sencillamente disimular mal y la realidad es que una ciudad como la de València no puede permitirse tener una concejala que diga ‘Somos negros, ya podemos robar’, que se refiere a las personas negras como ‘conguitos’ o que hable despectivamente de moros”.

“Si no actúa inmediatamente debe pensar si realmente vale la pena manchar a los valencianos y valencianas con el racismo de sus concejales por mantener cuatro votos”, ha finalizado.