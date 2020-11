Ximo Puig urge a una alianza 'sólida' entre ciencia, economía y política para lograr una transformación 'justa' que reduzca la desigualdad y amplíe el bienestar y la prosperidad

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha urgido, durante su intervención en la entrega de los Premios Rei Jaume I 2020, a una alianza "sólida" entre ciencia, economía y política para lograr una transformación "justa" que reduzca la desigualdad y amplíe el bienestar y la prosperidad.

El acto, que se ha desarrollado en la Lonja de València, ha estado presidido por Su Majestad la Reina Letizia, a quien el president ha agradecido que su presencia sirva para "prestigiar" a la Comunitat Valenciana y a los Premios Rei Jaume I.

"Precisamos de más ciencia, de más investigación y de más innovación", ha afirmado el jefe del Consell, quien, a pesar de recordar avances como el aumento del 11% en el número de personas investigadoras en los últimos 3 años en la Comunitat Valenciana o el incremento del presupuesto autonómico en ciencia e investigación del 65%, ha insistido en que "queda mucho camino por recorrer".

"La ciencia, -ha estimado Puig-, debe ser considerada como un nuevo pilar fundamental de nuestro estado de bienestar, como lo son la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones. Porque la ciencia nos salva. Porque la ciencia nos está salvando".

Construir con esperanza

En su intervención el president de la Generalitat ha reflexionado acerca de la necesidad de "construir" desde "la esperanza" en el contexto generado por la pandemia de COVID-19. "Por ello, ahora necesitamos dar más protagonismo a quienes mejor la simbolizan: la gente joven".

"Son las personas jóvenes, -ha añadido el jefe del Consell-, quienes están marcando el camino de la igualdad entre mujeres y hombres; de la diversidad sexual normalizada; de la sostenibilidad responsable; de los hábitos de vida más sanos; del progreso tecnológico; de la solidaridad. Ellas y ellos nos están trazando el rumbo".

"Tenemos que evitar depresiones colectivas, volver a la esperanza y generar nuevos ideales, nuevos sueños. En definitiva tenemos que volver a creer. No solo crear, sino también creer", ha remarcado el máximo responsable del Ejecutivo autonómico.

Personas premiadas en la edición de 2020

En la presente edición el premio a la Investigación Básica ha recaído en Francisco José García Vidal, doctor en Ciencias Físicas, catedrático y director del Condensed Matter Physics Center (IFIMAC), a quien se reconoce su trabajo durante 25 años en el área de la Nanofotónica. El jurado destaca "su destacada contribución en el campo de la plasmónica y de la interacción de la luz con materiales nanoestructurados".

En cuanto a la categoría de Economía, ha recibido el premio Diego Puga Pequeño, PhD in Economics, London School of Economics and Political Science, y actualmente profesor de Economía en CEMFI. Diego Puga ha sido galardonado con el Premio Rei Jaume I 2020 por sus contribuciones en el campo de la economía espacial. Destaca por su trabajo sobre la evolución de las desigualdades regionales y, más recientemente, por sus contribuciones utilizando el 'Big Data', que están cambiando la forma tradicional de abordar los fenómenos ligados al espacio.

En Investigación Médica ha sido galardonado Miguel Beato del Rosal, doctor en Medicina, Habilitación en Bioquímica y jefe de Grupo del Centro de Regulación Genómica (CRG). Creó el Centro de Regulación Genómica que, bajo su dirección, es uno de los más reconocidos en Europa meridional. El jurado le ha otorgado el premio por sus descubrimientos sobre cómo funcionan un tipo de hormonas que químicamente son grasas e incluyen las hormonas sexuales y el cortisol, la hormona del estrés.

Fernando Maestre Gil es el galardonado este 2020 en la categoría de Protección del Medio Ambiente. Licenciado en Biología y doctor en Biología, por la Universidad de Alicante, es investigador, catedrático de Universidad (en excedencia) y director del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global. Para el jurado, "la investigación del profesor Maestre aborda el creciente problema de la desertificación frente al cambio climático global, un problema que necesita soluciones urgentes en la protección del medio ambiente".

En el campo de las Nuevas Tecnologías, ha sido reconocida por el jurado la doctora en ciencias químicas, Laura M. Lechuga Gómez, que actualmente ejerce como profesora de Investigación CSIC y es jefa de Grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y en CIBERBBN. Con el premio se reconocen sus importantes contribuciones al diseño y desarrollo de nuevos biosensores esenciales para un diagnóstico clínico, temprano y rápido. De hecho, la capacidad de aplicar sus innovadoras herramientas de diagnóstico ha supuesto un desafío en el programa que está desarrollando para la detección de la COVID-19.

Por último, Verónica Pascual Boé, consejera delegada de ASTI Mobile Robotics, ingeniera Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por el CDI de París y Máster Ejecutivo en Psicología positiva aplicada al liderazgo del IS Business School, ha obtenido el premio al Emprendimiento "por su gran formación, por los logros obtenidos por su empresa en un sector innovador y puntero como es la robótica y por el crecimiento que le ha dado a su compañía familiar en los años en los que ha estado al frente".