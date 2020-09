Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: "Lo que está pasando en el CGPJ es gravísimo y manifiestamente anticonstitucional"

El máximo órgano de los jueces lleva años en manos de una mayoría conservadora independientemente de lo que voten los ciudadanos en las urnas. Desde que Pedro Sánchez ocupara la presidencia del Gobierno, el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por lo que dicho órgano mantiene la mayoría conservadora que correspondía a la etapa de mayoría absoluta de los populares. No es algo nuevo: un informe especial del director de elDiario.es Ignacio Escolar destapa que los tres frenos del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 25 años han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo.

El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia

Sobre este preocupante tema, Ignacio Escolar ha conversado con Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y columnista habitual de elDiario.es. Con ellos los lectores y lectoras de elDiario.es han podido conocer la situación del CGPJ que, con su mayoría conservadora y caducada, se prepara para nombrar nuevos jueces en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –vital para algunas causas de corrupción-, unos nombramientos que son irrevocables.

Para el catedrático, es "gravísimo" lo que está ocurriendo en el CGPJ. "Cuando el mandato caduca, pasa a estar en funciones y eso significa que carece de legitimidad democrática, porque depende de otras cortes nuevas", explica sobre la situación, por eso valora que el bloqueo y la no renovación es algo "manifiestamente anticonstitucional".

VÍDEO | Pérez Royo: "Lo que está pasando en el CGPJ es gravísimo y manifiestamente anticonstitucional"

Muchos socios y socias se han interesado por qué medidas tiene en su mano el Gobierno para evitar esto. Pérez Royo ha recordado que el nombramiento de "presidentes y magistrados" en la Justicia es "una atribución tan importante" que la propia ley orgánica del poder judicial exige que estos nombramientos se hagan mediante un real decreto que tienen que ser firmados por el rey y refrendados por el ministro de Justicia. "El Gobierno no solo puede, sino que debe establecer un criterio general que señale que los nombramientos que emanen de un Consejo caduco no se refrenden por el ministerio de Justicia", ha señalado. "Si no hay renovación, no hay refrendo", ahondaba, explicando esta medida como fórmula para evitar que se nombren jueces por parte de este órgano que no se renueva por el bloqueo de los populares.

Otro de los problemas que ha analizado el experto es la politización de la Justicia. Desde su punto de vista, el problema mana del "acceso a la carrera judicial". "El CGPJ es el reflejo de que está mal organizado todo el tema del acceso a la condición de juez. Si tuviéramos un buen sistema que se guiara por el principio de mérito y capacidad, sin más, evaluado de una manera razonable, sin sesgo, y estableciendo una fórmula de aprendizaje del ejercicio de la profesión, como se hace con los MIR, no habría estos problemas", ha explicado.

Para Pérez Royo, el hecho de que el acceso a la adjudicatura vaya marcado por quien "apadrina" a los nuevos jueces, cuales son sus familias, quiénes les han preparado y que esto se sepa por todo el tribunal de las oposiciones, hace que no se pueda dejar al órgano renovarse por si mismo.

VÍDEO | Pérez Royo: "Todos los presidentes del Gobierno han fallado porque no han marcado límites al rey"

La legitimidad de la monarquía

Preguntado por la situación de la monárquica tras los escándalos protagonizados por el rey emérito Juan Carlos, el catedrático ha señalado que "la legitimidad de la institución se ve afectada por la actitud de los monarcas, tanto del rey emérito como de Felipe VI".

Pérez Royo ha recordado que España es un país con ninguna tradición de monarquía parlamentaria y ha denunciado que "han fallado todos los presidentes del Gobierno". En su opinión, los presidentes "tendrían que haber dicho al rey que no puede moverse libremente, sino marcar unos límites. No lo han hecho y el rey ha hecho lo que le ha dado la gana", ha afirmado.

Sobre la polémica por la petición al rey para que no acuda a un acto de los jueces en Barcelona, el experto se ha mostrado de acuerdo con la postura de Pedro Sánchez. "Para hacer un acto en Barcelona no puede hacerse con las fuerzas armadas protegiéndolo, porque esto solo transmite a Catalunya un escenario de ocupación. Ahora mismo no tiene sentido. Hay que meter racionalidad y orden, porque sin Catalunya no podemos gobernar España", ha asegurado defendiendo la posición del presidente del Gobierno.

"Sánchez ya se ha tragado la huida del rey emérito, que no se debía haber tragado. Lo hizo porque no se sentía con legitimidad en medio del estado de alarma, pero tiene que aprender que es él el que tiene que dirigir el país y decir al rey que no puede hacer según qué cosas si el Gobierno cree que es contraproducente", ha explicado.

VÍDEO | Pérez Royo: "Ahora mismo la reforma de la Constitución es ciencia ficción"

Una reforma de "ciencia ficción"

Pérez Royo ha reflexionado junto a Ignacio Escolar sobre por qué es tan difícil llevar a cabo una reforma constitucional en nuestro país, a diferencia de otros países como Alemania que acumulan decenas de cambios en su constitución. Así, el catedrático ha explicado que la reforma del texto "se puede iniciar por todos los órganos con iniciativa legislativa, del congreso al senado, pasando por los parlamentos de las comunidades autónomas". El problema llega por las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarla, y con la actual aritmética parlamentaria Pérez Royo cree que "una reforma de la Constitución ahora es ciencia ficción".

El experto lamenta que España sea el único país de la UE que no haya reformado su constitución nunca y ve esto como "un problema tremendo" porque desgasta la legitimidad del texto.