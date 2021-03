Seis recetas vikingas ancestrales que puedes hacer hoy en día

Los vikingos que habitaban en Escandinavia, según se puede comprobar en el Museo Histórico de Oslo, comían de todo, desde pan y gachas, hasta carne de vaca, caballo, buey, cabra, cerdo, oveja, pollo y pato, pasando por pescado y marisco.

Tomaban leche y queso, y comían hierbas, bayas, manzanas y algas, además de vegetales como coles, ajos, puerros, cebollas, nabos, judías y guisantes. Es decir que eran bastante fans de la dieta mediterránea. Para beber, también elaboraban cerveza e hidromiel, como los hipsters.

Y los vikingos más prósperos tenían incluso vino, que obtenían mediante el comercio o las incursiones en el sur del continente y revendían luego en Escandinavia, como los brokers de Wall Street. Es decir que no eran ningunos neandertales.

En Noruega siempre tienen muy presente su historia y aprovechan cualquier vestigio para mostrar su cultura, como es el caso del Viking ship museum, que alberga los barcos vikingos mejor conservados del mundo y hallazgos de tumbas vikingas.

Este museo está al lado del Norsk Folkemuseum, de Bygdøy donde se puede conocer su folklore. Y, por supuesto, cerca del Lofotr Museum, en Lofoten, que ofrece degustaciones de la comida y la bebida de la época vikinga.

Pero como de momento no podemos viajar, te ofrecemos varias recetas para que te las cocines en casa mientras ves la serie de HBO Los Visitantes, en la que los vikingos que viajan en el tiempo y personas de otras épocas llegan a la preciosísima Oslo moderna.

Una barbacoa al estilo medieval

En este post de preparing a feast the medieval way (The Norwegian American), aprenderás de la chef especialista en cocina vikinga Nevada Berg cómo preparar un festival al estilo de Canuto el Grande y Erik el Rojo, para lo cual necesitas, antes de nada, encender un fuego, y apoyar de pie unas tablas, tal como se muestra en la foto:

1. Para la trucha al tablón, picas dos chalotas, un manojo de tomillo y otro de hojas de saúco molidas; cortas un limón en rodajas pequeñas y cubres con ellas la parte de la carne de cada lomo de la trucha. Espolvoreas con sal.

A continuación, has de clavar, con ocho palitos de madera, los dos lomos de la trucha limpia con la piel hacia afuera, sobre dos tablas de madera de 2 a 3 cm de grosor por 20 cm de ancho x 50 cm de alto a las que previamente les habrás perforado cuatro agujeros.

Una vez fijados, coloca los tablones en posición vertical junto al fuego. 30 minutos después, giras las tablas de arriba a abajo para que se cocinen de manera uniforme, y dejas otra media hora.

2. Para hacer unos huevos de campamento: haz un pequeño agujero en cada extremo de un huevo con un cuchillo afilado. Coge un palo limpio, afilado en el extremo, y pásalo por los agujeros del huevo. Cocínalo sobre el fuego hasta que esté cuajado, teniendo cuidado de mantener el huevo en posición horizontal.

3. Flatbrød: es un pan plano noruego muy típico de la época vikinga según All recipes, de tipo integral, a untar con mantequilla o queso. En un bol grande, combinas una taza y un tercio de harina de trigo integral, otra taza y tercio de harina para todo uso, un cuarto de taza de aceite de girasol, una cucharadita de bicarbonato y media de sal.

Añade tres cuartos de suero de leche para hacer una masa dura y amásala durante 30 segundos en una superficie bien enharinada. Cubre la masa para que no se seque y forma bolas con puñados de un cuarto de taza de masa dándoles forma de círculo plano. Con un rodillo, aplana la masa en círculos de unos 25 cm. Colócalos en una bandeja para galletas sin engrasar.

Marca los trozos por el borde pasando un cuchillo a lo largo de la masa, pero sin atravesarla, y repite el proceso hasta que no quede masa. Hornea en un horno precalentado a 175º C de 8 a 10 minutos. Deja enfriar brevemente en una rejilla antes de abrir por los cortes marcados.

Otro festín vikingo

Estas recetas localizadas en inglés en la web de Viking Answer Lady proceden de Vikingars Gästabud (El festín de los vikingos) y aquí os trasladamos en castellano las que nos han parecido más fáciles de cocinar, porque ahumar un pescado con palitos o cocinar ortigas nos parecía más sofisticado. Pero sentíos libres.

4. Sopa verde: limpias y enjuagas unos 300 g de espinacas frescas o descongeladas. Enjuagas 10 cm de la parte blanca de un puerro y lo cortas en rodajas finas. Llevas un litro de caldo a ebullición y añades las espinacas y el puerro. Dejas hervir durante 5 minutos. Añadir media taza de perejil finamente picado y hierves unos minutos más. Agregas sal, pimienta y jengibre.

Batir dos o tres yemas de huevo con media taza de nata en el fondo de una sopera. Viertes la sopa mientras se bate enérgicamente. Rallas un poco de nuez moscada sobre la sopa y sirves con un buen pan.

5. Guiso de pollo con cerveza: corta un pollo en ocho trozos. Pelas y cortas en trozos tres o cuatro zanahorias, dos cebollas doradas y un nabo. Fríe el pollo en mantequilla, unos cinco minutos por cada lado. Salpimenta y ponlo en una olla.

Añade las verduras, tomillo, siete bolitas de pimienta de Jamaica enteras, una cucharadita y media de sal y una botella de cerveza negra de 33 cl. Deja hervir durante unos 15 minutos o hasta que las verduras estén tiernas. Emplatar con pan.

6. Verduras de raíz glaseadas con miel: pela y trocea un nabo, tres zanahorias, una rodaja de col blanca y un puerro. Hiérvelas juntas en agua ligeramente salada unos cinco minutos y escúrrelas. Saltea las hortalizas en mantequilla hasta que estén blandas. Dejar que el puerro y la col se salteen con ellas al final. Añade un poco de miel y remueve el plato con cuidado. Sazona con sal y pimienta.

