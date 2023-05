iPhones reacondicionados: cómo comprar, ventajas e inconvenientes

YouTube está lleno de vídeos de unboxing de productos de Apple, una especie de show fetichista en el que los compradores quitan el envoltorio de plástico, abren la caja perfectamente diseñada con su logo de la manzana, sacan el producto reluciente y los accesorios de sus protecciones.

Productos reacondicionados: ¿por qué generan rechazo a muchos consumidores?

Más

Los productos en su caja ejercen una cierta fascinación, pero la satisfacción dura unos segundos. Por eso cada vez más gente se ha dado cuenta que pueden prescindir de ese ritual y ahorrarse un buen dinero comprando un iPhone reacondicionado.

Reacondicionado no es de segunda mano

Cuando nos referimos a un iPhone reacondicionado no estamos hablando del que ha sobrevivido a una caída desde un quinto piso o una estancia en el lavavajillas. Los iPhones reacondicionados son terminales que se han devuelto debido a un fallo y el propio fabricante los ha reparado para su reventa.

También pueden ser dispositivos que los clientes han devuelto porque han cambiado de opinión después de comprarlos y están en perfecto estado. Se diferencian así de los smartphones “usados”, que son una categoría mucho más amplia que suele referirse a teléfonos en buen estado vendidos por particulares.

Uno de los mayores atractivos de estos dispositivos es, sin duda, el precio; con descuentos que pueden hacer que cuesten un 30% menos que sus equivalentes nuevos.

Además, comprar un iPhone reacondicionado ayuda en mayor medida que los nuevos a la protección del medio ambiente por la reducción de residuos electrónicos y la disminución en la demanda de recursos naturales para la fabricación. Aunque lo ideal es reducir el consumo en general, cada producto electrónico que compramos reacondicionado es uno menos que se tiene que fabricar.

Sin embargo, los consumidores desconfían todavía de los productos reacondicionados. Por un lado, tienen dudas sobre su calidad y garantías y por otro, hay un factor de rechazo psicológico por considerarlos poco higiénicos, algo totalmente infundado, ya que en el proceso de reacondicionado los productos se higienizan para dejarlos como nuevos.

Antes de volver a ponerse a la venta, los teléfonos reacondicionados deben haber sido revisados y probados a fondo para garantizar que funcionan perfectamente. En el caso de un iPhone, además, la preocupación por la higiene es necesariamente menor que con unos auriculares, por ejemplo.

A pesar de estas reticencias, la satisfacción de los consumidores en Europa con los productos reacondicionados ha ido en aumento en los últimos años, así como la calidad de los productos en oferta.

En una encuesta realizada en Bélgica en 2016, los compradores indicaron que la mitad de los dispositivos reacondicionados presentaban graves defectos. La misma agencia Test-Achats decidió volver a realizar una encuesta sobre iPhones reacondicionados en 2021 y los resultados fueron mucho mejores, con solo un 18% de fallos.

Por qué los iPhone son los reacondicionados más populares

Los iPhones reacondicionados que ofrece el fabricante Apple directamente a través de su web son los que ofrecen más garantías. Apple pone estos terminales a la venta con batería nueva, carcasa exterior nueva, garantía de un año, entrega y devolución gratis, y en una caja original nueva con todos los accesorios, con lo que se puede reproducir la experiencia del unboxing como si fuera nuevo, a mejor precio.

Otras empresas como Backmarket venden iPhones y otros productos reacondicionados por vendedores independientes. Back Market es simplemente una plataforma de mercado para que estos vendedores externos pongan sus artículos reacondicionados.

Las compras las envían directamente los propios vendedores. Por este motivo puede haber algunas diferencias en la calidad de los productos ofrecidos, el embalaje y los accesorios.

Los vendedores tienen que pasar por un proceso de certificación para poder poner productos a la venta y ofrecer una garantía de 24 meses. Las baterías pueden ser nuevas o no, pero Backmarket garantiza que todos los teléfonos y tabletas tienen una batería de como mínimo un 85% en el momento de la compra.

No todo son ventajas. Uno de los inconvenientes de comprar un iPhone restaurado es que, generalmente, no estarán disponibles los modelos más recientes y, si están, la diferencia de precio con uno nuevo no será mucha. Aun así, los iPhones dominan el mercado de teléfonos reacondicionados en España, muy por encima de marcas como Samsung, la segunda más popular en esta modalidad de venta.

¿Por qué los iPhones son tan populares como productos restaurados? En primer lugar, hay que tener en cuenta la reputación de los productos de Apple por su calidad y fiabilidad. Los productos de Apple son conocidos por su longevidad, lo que los convierte en una opción excelente para el mercado de segunda mano y reacondicionado.

En general, un iPhone tiene un precio de reventa más alto que teléfonos equivalentes de otras marcas. Además, los iPhone son productos comparativamente más caros y resulta rentable reacondicionarlos, un proceso intensivo en mano de obra que puede no estar justificado en un modelo más barato.

Cómo comprar un iPhone reacondicionado

Para no llevarse sorpresas y tener la mejor experiencia de compra en un producto caro y duradero como el iPhone, hay una serie de puntos que debemos comprobar:

Exigir una garantía mínima de dos años para todos los dispositivos reacondicionados.

Comprobar el estado de la batería y asegurarse de que está incluida en la garantía y cubierta durante el mismo tiempo que el dispositivo.

A falta de un sistema normalizado de clasificación de la calidad de los teléfonos reacondicionados, leer cuidadosamente lo que significa “como nuevo” o “excelente” en la letra pequeña del vendedor.

Comprobar la reputación del vendedor, en el caso de que haya un sistema de puntuación, como ocurre en Backmarket.

En este mundo de la tecnología que avanza a pasos agigantados, donde cada día parece nacer un nuevo dispositivo que promete ser el futuro, comprar el último modelo tiene un coste muy alto, tanto para el consumidor como para el planeta. Tal vez no está de más dar un paso atrás. La manzana que buscas puede que ya haya recibido su primer mordisco, pero eso no es necesariamente malo.

* Darío Pescador es editor y director de la revista Quo

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines