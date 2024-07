¿Cuánto puedes mojar tu teléfono? Lo que la clasificación IP indica sobre su resistencia al agua

¿Se te ha caído alguna vez el teléfono a la piscina o (aún peor) al inodoro? Hace unos años había en Internet cientos de vídeos y tutoriales para salvar a tu teléfono de un chapuzón, pero eso puede ser algo del pasado en ciertos casos. Los nuevos modelos son resistentes al agua y algunos incluso sumergibles.

El problema principal de que se mojen los aparatos electrónicos es que se pueden causar cortocircuitos y daños permanentes en los componentes internos. El agua es un buen conductor de electricidad y, al entrar en contacto con los circuitos, puede provocar fallos. El agua salada del mar es aún más conductora, y a ello se añade el hecho de que la humedad y la sal pueden corroer los materiales metálicos, reduciendo la vida útil del dispositivo. Incluso una pequeña cantidad de líquido puede causar daños significativos, especialmente si el dispositivo está encendido.

Habrás visto teléfonos que se anuncian orgullosos como IPX6 o IPX8, es decir, resistentes al agua, pero ¿qué quieren decir estos códigos?

Qué significa la clasificación IP del móvil

La clasificación IP es un sistema estándar internacional que mide la resistencia de los dispositivos electrónicos al agua y al polvo. Esta clasificación forma parte de la norma IEC 60529, desarrollada por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), una organización que prepara y publica normas internacionales para todas las tecnologías electrónicas.

El sistema de clasificación IP (Ingress Protection) se introdujo por primera vez en 1976 con el objetivo de proporcionar una manera clara y estandarizada de describir el nivel de protección de los dispositivos contra la intrusión de objetos sólidos (incluyendo polvo) y líquidos (como el agua). La “X” en IPX se usa cuando solo se está probando la protección contra líquidos, sin evaluar la protección contra sólidos como el polvo.

La nomenclatura IPX se compone de dos dígitos. El primer dígito (que en el caso de IPX se omite o se deja como “X”) indica el nivel de protección contra objetos sólidos, mientras que el segundo dígito (que sigue a la “X”) indica el nivel de protección contra el agua. Por ejemplo, un dispositivo con una clasificación de IPX7 está protegido contra la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.

Las clasificaciones van de 1 a 6 para el polvo y la suciedad y de 1 a 9 para el agua, y el primer y segundo dígito de la clasificación indican lo bien que resiste la exposición a partículas sólidas y líquidos, respectivamente. La máxima calificación para objetos sólidos, IP6, significa que deja pasar muy poco polvo y suciedad, y una calificación de resistencia al agua de 8 indica que se puede sumergir en agua durante minutos seguidos. Un teléfono con esas especificaciones obtendría una clasificación IP68.

Esta clasificación ha ganado popularidad con el aumento de dispositivos electrónicos portátiles y resistentes al agua, como smartphones, relojes inteligentes y auriculares. Los fabricantes utilizan la clasificación IPX para comunicar claramente a los consumidores el grado de resistencia al agua de sus productos, ayudando a evitar daños por exposición a líquidos y proporcionando una guía fiable para que puedan usar sus dispositivos. Los niveles de la clasificación son los siguientes:

IPX0: Sin protección contra el agua.

IPX1: Protección contra el goteo de agua (gotas que caen verticalmente). No debe haber efectos dañinos cuando el equipo se coloca en una posición normal.

IPX2: Protección contra el goteo de agua cuando el equipo se inclina hasta 15 grados de su posición normal.

IPX3: Protección contra el rociado de agua. El agua que cae en forma de aerosol no debe tener efectos dañinos cuando se aplica en un ángulo de hasta 60 grados de la vertical.

IPX4: Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Las salpicaduras no deben tener efectos dañinos.

IPX5: Protección contra chorros de agua proyectados desde una boquilla (6.3 mm) desde cualquier dirección. No debe haber efectos dañinos.

IPX6: Protección contra chorros de agua potentes proyectados desde una boquilla (12.5 mm) desde cualquier dirección. No debe haber efectos dañinos.

IPX7: Protección contra la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. No debe haber efectos dañinos.

IPX8: Protección contra la inmersión continua en agua a una profundidad especificada por el fabricante (superior a 1 metro). Las condiciones específicas de inmersión deben ser acordadas entre el fabricante y el usuario.

IPX9: Protección contra chorros de agua a alta presión y alta temperatura. Esta clasificación es más común en equipos industriales y automotrices.

¿Puedo mojar mi teléfono?

La pregunta no es tan sencilla porque, como hemos visto, depende de la profundidad a la que se sumerja el dispositivo y el tiempo que pase bajo el agua. Para complicar más las cosas, una clasificación IP alta no significa necesariamente que el polvo, el agua o la suciedad no entren en la carcasa del teléfono. Más bien, indica que cuando el polvo y el agua se abren paso a través de las juntas del teléfono, no entran en cantidades suficientes como para causar un mal funcionamiento.

Las clasificaciones IP no lo abarcan todo, y los teléfonos no necesitan pasar todas las pruebas inferiores para obtener una clasificación superior. Por ejemplo, para que un teléfono obtenga la codiciada certificación IP68, tiene que superar las pruebas de IPX7 y 8, pero no es necesario que supere las pruebas de chorros de agua de los niveles IPX5 y 6.

Estos son algunos ejemplos de teléfonos actuales con distintos tipos de protección: