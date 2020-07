El boletín del coronavirus: el repunte de la epidemia, quién se vacuna primero e ideas para las aceras

Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi en una situación de riesgo inédita para la salud pública. Si hoy vas a votar, cuida mucho las medidas de precaución: lleva bien colocada la mascarilla, guarda la distancia de dos metros con cualquier persona y lávate las manos con agua y jabón en cuanto puedas.

✍️ (Malas) lecciones británicas. Después de cuatro meses, he vuelto a Oxford (donde vivo ahora) y lo que he visto de desinterés y falta de precaución es un ejemplo para recordar lo que no hay que hacer en esta lucha cansada y constante contra la epidemia. Escribo sobre el tema en esta columna.

LO ÚLTIMO

📊La tendencia. Los contagios vuelven a subir en toda España, con casi 3.000 casos nuevos en una semana, la cifra más alta desde finales de mayo. El número de casos graves detectados es menor de los confirmados esta primavera ya que con el aumento las pruebas y el rastreo de contactos, el 60% de los casos confirmados son de personas que no han mostrado síntomas. Pero la expansión del virus,con más de 70 brotes activos, preocupa a Sanidad. Cuando se deja de identificar a la persona y la situación que es origen de un foco se considera que hay transmisión comunitaria, más difícil de controlar sin medidas generalizadas como lo es el confinamiento.

👉 En esta pieza voces expertas explican por qué la situación no es igual que en marzo, pero por qué hay que estar alerta y qué riesgos entraña esta situación.

⚠️El caso de Lleida. Es un aviso para navegantes de cómo se puede volver a descontrolar la epidemia, y qué se puede hacer a este punto para reconducirla. "Lleida es ahora un banco de pruebas, pero esto puede pasar en otros territorios del Estado" dice el jefe de la unidad dedicada a los pacientes de coronavirus en el principal hospital de Lleida en esta entrevista. Cuidado también con L' Hospitalet, en Barcelona, que ha identificado cuatro brotes en las últimas horas, uno de ellos en una residencia.

👉 ¿Qué ha pasado? Parte se explica por los problemas en el sistema de rastreo: un call center gestionado por Ferrovial, falta de coordinación con los centros de salud y carencias de personal especializado. Lo explican en este reportaje nuestros reporteros Pau Rodríguez y Arturo Puente. Otro factor son las malas condiciones en las que viven los temporeros ante la falta de acción de las administraciones, como explica en este análisis nuestra directora adjunta Neus Tomàs.

👉 La evolución de casos por comunidades autónomas en la última semana y en las últimas dos (ahora la clave) en esta pieza de nuestro equipo de datos al completo: Raúl Sánchez, Ana Ordaz y Victòria Oliveres

😷 El ejemplo alemán. Las mascarillas son obligatorias en Catalunya, en Baleares, en Extremadura y en zonas de Euskadi en lugares públicos incluso aunque se pueda guardar la distancia de seguridad (la excepción hasta ahora en la mayor parte de España). Andalucía también prevé adoptar la misma medida. La experiencia con este virus indica que es una buena idea.

La ciudad de Jena, en Alemania, dictó la orden de las mascarillas obligatorias en lugares públicos el 6 de abril. Fue uno de los primeros lugares en Europa. Otros lugares de Alemania hicieron lo mismo, pero a finales de abril. Un estudio muestra ahora la caída de contagios en Jena tras la medida y dice que la obligatoriedad de las mascarillas supone un 40% menos de contagios en Alemania.

🤔Anticuerpos que desaparecen. El estudio para analizar la prevalencia del coronavirus en la población española muestra que alrededor del 5% de la población ha pasado la enfermedad. Un dato interesante de la tercera ola de este estudio con más de 60.000 personas es que el 14% de los participantes dio positivo en mayo y en junio, negativo. Entre quienes pasaron la enfermedad sin síntomas notables ese cambio es algo mayor, alrededor del 20%. Esto indica que puede haber falsos negativos, pero también que sabemos poco de la inmunidad del coronavirus por lo que Sanidad llama a "la prudencia" para las personas que tienen anticuerpos.

Por otra parte, la desaparición de anticuerpos no significa que no haya inmunidad al virus. Puede que haya células de memoria que se activen si aparece el virus. Lo explica Raquel Yotti, la directora del Instituto de Salud Carlos III en esta entrevista que le ha hecho nuestra reportera Belén Remacha.

👃El síntoma más específico. Es el de la pérdida del olfato y el gusto, como indica el estudio de seroprevalencia. Es de hecho el síntoma más propio de Covid-19 aunque pueda suceder en otras enfermedades, según explicó Marina Pollán, la doctora responsable del estudio en el Carlos III.

📃 El estudio final con las tres rondas de análisis

👉 El estudio publicado en la revista científica The Lancet. Una de las conclusiones es que el plan de apuntar a la "inmunidad de grupo a través de la infección natural no sólo es muy poco ético, sino inalcanzable".

📽 El vídeo y el resumen de la conversación de Marina Pollán con nuestro director, Ignacio Escolar.

🚸El riesgo en los colegios. Falta información, como en casi todo con este virus, pero la experiencia hasta ahora indica dos conclusiones importantes: el riesgo está sobre todo en los adultos que trabajan e interactúan en los colegios, y los adolescentes tienen más posibilidades de infectar y ser infectados que los niños más pequeños. Las precauciones extra podrían centrarse en estos grupos.

💨¿Y qué hay que hacer? Ventilar con puertas y ventanas abiertas, desinfectar los espacios cerrados, llevar mascarilla y evitar las aglomeraciones, según la carta que mandaron más de 230 expertos a la Organización Mundial de la Salud recalcando la transmisión del virus por el aire.

🎓El plan de Harvard. La Universidad ya ha decidido que sus clases serán a distancia para todo el curso 2020-2021. Aceptará que un grupo reducido de los estudiantes más jóvenes viva en el campus: el plan está diseñado pensando en que parte de los estudiantes no tienen acceso a tecnología, comida o un lugar de estudio tranquilo. También para quienes necesiten acceso a laboratorios. Pero todas las clases serán online. Las personas que vivan en el campus, tanto estudiantes como residentes, se harán un test cada tres días.

👉 La explicación de la Universidad sobre su decisión

La Administración Trump ha aprovechado los planes de clases a distancia de Harvard y otras universidades para anunciar que los alumnos extranjeros que no reciban clases presenciales serán expulsados del país. Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ya se han querellado contra esta decisión.

🇺🇸¿Quién recibirá primero la vacuna? Por mucho que se acelere la producción, no habrá disponibilidad inmediata para todo el mundo, y por eso el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos está haciendo un plan de grupos prioritarios. Según el borrador del plan, primero tendrán acceso a la vacuna el personal médico y los miembros de equipos de seguridad nacional, después, los trabajadores en servicios esenciales y los que pertenecen a grupos de riesgo por edad o condiciones médicas, y por el último, el resto.

👉 La agencia científica SINC hace un repaso de cómo van las vacunas más avanzadas. La más prometedora y que puede estar disponible este año es la de Universidad de Oxford.

💪🏼 Algo bueno. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo test serológico para detectar si una persona ha enfermado o ha estado en contacto con el coronavirus y ha desarrollado defensas. El test, según el CSIC, tiene un 98% de fiabilidad, una novedad en estas pruebas que hasta ahora han sido imprecisas. Estará disponible dentro de un mes en los hospitales. Lo fabrica una empresa española, la salmantina Immunostep, y se distribuirá en formato "kit Elisa".

👀Que se llame "Elisa" no significa que sea este nuevo test que acaba de presentar el CSIC. Elisa es un acrónimo en inglés ("enzyme-linked immunosorbent assay" o "‘ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas") y es un examen de laboratorio usado habitualmente para detectar anticuerpos en la sangre.

👉Más detalles en este artículo del CSIC.

LAS CIFRAS

253.908

Casos confirmados

Entre estos casos, 28.403 personas han muerto. 125.675 personas han necesitado hospitalización. Aquí están los detalles sobre los últimos datos disponibles (del viernes).

Es la información que el Ministerio de Sanidad publica de lunes a viernes sobre las 5 de la tarde en esta web con los datos enviados por las comunidades autónomas.

Todos los datos

EL NUEVO MUNDO

Vuestras ideas para... las aceras

La idea de reordenar, dentro de lo posible, el tráfico de peatones es una de las primeras 27 que hemos seleccionado entre las que nos habéis enviado.

Ahora la he visto en acción en Oxford: cada acera (en este caso estrecha) indica una dirección para que las personas dentro de lo posible no se crucen de frente. Como casi nadie lleva mascarilla (😡), esta indicación es importante para minimizar contactos. También hay marcas en el suelo que recuerdan "mantén la distancia".

📝Os animo a que mandéis sugerencias concretas basadas en vuestra experiencia o conocimiento rellenando este formulario. Sobre transporte, educación, convivencia, sanidad, cultura, rutinas diarias...

VUESTRAS PREGUNTAS

Las respuestas que tenemos

Aquí van por capítulos nuestras guías y las de otros medios e instituciones que también pueden ayudarte.

1. La enfermedad y sus síntomas

2. Las medidas de convivencia pública

3. Las ayudas económicas

