El boletín del coronavirus: la dimensión de la epidemia, el fin del círculo de tu casa y una idea para reorganizar los horarios

📊La tendencia. Al menos otras 231 personas han sido diagnosticadas con coronavirus en España en el último día, la mayoría de ellas en Cataluña y en Madrid, según la información publicada por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Los datos sobre personas fallecidas todavía no están completos.



El Ministerio de Sanidad está ahora más pendiente de dos datos para medir la epidemia más allá de los diarios: los casos confirmados en la última semana (3.007) y los casos confirmados de personas cuyos síntomas empezaran en los últimos 14 días (974). Ambos datos son ligeramente inferiores a los de ayer.



😞La dimensión de la epidemia. Puede que tardemos años en conocerla a fondo, pero otra medida de datos oficiales nos muestra un panorama aún más trágico: entre el 1 de marzo y el 22 de mayo, han muerto en España unas 43.000 personas más respecto a la media habitual en el mismo periodo de años anteriores, y 15.000 más respecto a las muertes con un diagnóstico confirmado de coronavirus.



Los mayores picos de personas fallecidas no "esperadas" se han dado en Cataluña y Madrid.



Simón explicó ayer que parte de esas personas murieron sin que diera tiempo a hacerles un test de diagnóstico y parte pudieron deberse al "miedo" de personas a acudir al hospital y contagiarse en medio de la emergencia sanitaria con los picos más dramáticos en marzo y abril.



👉Belén Remacha y Raúl Sánchez lo explican con detalles y gráficos por comunidad en esta pieza.



👉El "exceso de muertes" ha sucedido en todo el mundo. Muchos países no han logrado identificar a una parte significativa de las víctimas del coronavirus. El peor caso ahora en Europa es Reino Unido, que tiene 60.000 muertes no esperadas, es decir 22.000 más de las contabilizadas por coronavirus.

Los datos de 24 países de Europa se pueden ver por grupo de edad en el llamado Euromomo.



⭕️Se acabó el círculo. Las personas que vivan en territorios en fase 2 ya no tendrán que mantenerse a un radio de un kilómetro de distancia de su casa para dar un paseo. Las franjas horarias desaparecen, aunque se mantiene la especial para los mayores de 70 años y los que sean dependientes o vulnerables. Esto ha decidido una nueva orden ministerial.



🚶🏻‍♀️Paseos y visitas para mayores en residencias. La Junta de Andalucía permitirá desde esta semana las visitas a residencias de mayores y los paseos de los residentes, aunque "siempre manteniendo una seguridad desde el punto de vista sanitario" para evitar posibles contagios de coronavirus. Andalucía ya está en fase 2 a excepción de Málaga y Granada, que están en fase 1.



🇫🇷 Francia, Bélgica e Italia prohíben la hidroxicloroquina. Estos tres países han prohibido el uso de este fármaco, habitualmente utilizado contra la malaria, para tratar el coronavirus después de un estudio publicado en la revista científica The Lancet que asegura que no mejora el tratamiento y puede entrañar riesgos y la Organización Mundial de la Salud haya suspendido los ensayos clínicos con esta sustancia. En España se está utilizando como una de las opciones de tratamiento.



🐒El éxito de El Peñón. Gibraltar, de 30.000 habitantes, no ha registrado ningún muerto por coronavirus. Al otro lado de la verja, en el Campo de Gibraltar, se han notificado al menos 33. Te lo contamos en este reportaje. El aislamiento, la baja densidad y el número de tests han ayudado a sus residentes.



💪🏼 Algo bueno. Un estudio en personal sanitario que ha pasado el coronavirus en Francia muestra que la abrumadora mayoría desarrolló anticuerpos. El grupo tuvo "síntomas moderados" y sólo dos de los 162 estudiados necesitaron hospitalización. El 98% desarrollaron anticuerpos con propiedades neutralizadoras del virus a partir de 13 días y que crecieron con el paso de los días.