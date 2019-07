Almeida envidia el "tiempo libre" de los piquetes: contaminan al causar tráfico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez (PP), ha dicho este lunes que "envidia" el "tiempo libre" de los activistas que hacen piquetes informativos por la moratoria a las multas de Madrid Central y ante la protesta de Greenpeace que ha cortado la entrada a este área desde Alcalá les ha dicho que al atascar se contamina más.

Además, el alcalde ha explicado que trabajan con el plazo de que esta moratoria que arranca hoy finalice el 30 de septiembre, pero que si acaban antes la revisión de las consecuencias de la medida y la auditoría a los sistemas de control de acceso no van "a alargar artificialmente los plazos".

A los activistas les ha dicho que "deberían saber que a más atascos más contaminación, por tanto cuanto más tiempo estén, más restricciones de tráfico están causando y más contaminación van a causar".

Y, al término de su primer pleno como alcalde, para dar cuenta de la estructura de Gobierno, Martínez-Almeida ha dicho envidiar el "tiempo del que disponen".

"Nosotros como tenemos que trabajar, tenemos que sacar los asuntos que tenemos a los ciudadanos, no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos como hacen ellos", ha agregado.

Y ha acusado a la izquierda de pretender "ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas", pues el regidor defiende que en "los programas de PP, Cs y Vox había medidas relativas a Madrid Central", mientras que el área de bajas emisiones no figuraba el de Más Madrid.

El alcalde del PP defiende que con la moratoria están haciendo un "ejercicio de responsabilidad" para evaluar consecuencias "indeseadas en muchos casos" frente a "chapuzas y errores" del anterior mandato de Manuela Carmena, cuando se anularon más de 6.000 multas.

Además, ha criticado que no se hayan instalado aún las pantallas informativas que avisan de la disponibilidad de plazas en los aparcamientos, pues si un vehículo con etiqueta B o C accede y no estaciona en un parking recibe una multa.

El alcalde de la capital ha defendido además que los dos compromisos suscritos por el PP con Ciudadanos y Vox son "perfectamente compatibles", aunque con la formación naranja pactó "reconvertir" y con Vox "acabar" con "la política de prohibiciones y restricciones" y recuperar "la libre circulación en las vías estructurantes".

El alcalde ha defendido que si se observa el decreto inicial de regulación de Madrid Central las excepciones introducidas son "tantas" que el texto es "difícilmente reconocible": "El propio equipo de Gobierno anterior no sabía bien lo que estaba haciendo con Madrid Central"

A los vecinos del distrito Centro les ha dicho que "no teman" la reconversión de Madrid Central porque "a ellos no les va a perjudicar y al conjunto de la ciudad le va a favorecer con total seguridad".