Dejan de imprimir en el Reino Unido un libro de Pedro Baños, acusado de antisemitismo

Penguin Random House ha decidido dejar de imprimir la edición en inglés de "Así se domina el mundo", del coronel español en la reserva Pedro Baños, ante la acusación de antisemitismo que ha lanzado contra este libro el escritor inglés Jeremy Duns, a pesar de no compartir esta consideración.

La edición inglesa, titulada "How They Rule the World. The 22 secret strategies of global power", salió el pasado abril publicada después de que el libro llegara a las librerías en España a finales de 2017, editado por Ariel.

Un libro en el que Pedro Baños expone cómo, para qué y con cuáles estrategias los poderosos intentan, en dura pugna entre ellos, controlar a países y personas.

Jeremy Duns considera que hay antisemitismo en ciertos pasajes del libro de Pedro Baños -coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva- cuando se refiere por ejemplo a la familia Rothschild.

A raíz de estas acusaciones, la editorial británica realizó una investigación interna que exculpó al autor español y posteriormente se encargó una revisión externa que concluyó lo mismo.

Según la editorial española, la acusación es "un desatino", a pesar de lo cual han decidido parar la impresión de la edición inglesa de este libro, que ha sido traducido a cinco idiomas y publicado en doce países.

Ni la editorial ni el autor van a realizar más comentarios al respecto, han agregado.

Baños, considerado uno de los mayores especialistas en geopolítica, ha escrito posteriormente "El dominio mundial" (Ariel) en el que analiza cómo la potencia militar, la capacidad económica, la diplomacia, los servicios de inteligencia, los recursos naturales, el conocimiento y la comunicación estratégica, entre otros, se convierten en las herramientas de trabajo habituales de los grandes manipuladores geopolíticos.