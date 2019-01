La Fundación Dalí reclama los derechos del pintor por las máscaras de 'La Casa de Papel'

La Fundación Dalí reclama sus "derechos inmateriales derivados de la obra y de la persona" del pintor ante el uso que se hace de su imagen en La Casa de Papel, serie estrenada por Antena 3 y adquirida por Netflix en la que una banda de atracadores se oculta tras una máscara que carituriza el rostro del artista catalán.

Según comunican a EFE fuentes de la institución que fomenta, protege y defiende el legado del artista y que fue creada por éste en 1983 para que desarrollase este cometido, "cualquier persona que quiera ejercitar o explotar alguno de estos derechos" debe contar con su autorización previa.

La institución todavía no ha detallado qué clase de acciones emprenderán contra la producción de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Sin embargo, recuerda que sí tienen conocimiento de que "sus derechos se han vulnerado" y exigen que "se regulen los usos no autorizados".

La polémica por los derechos llega el día en que se cumplen 30 años del aniversario del fallecimiento de Salvador Dalí, al que el ayuntamiento de Figueres ha rendido hoy un homenaje ante su cripta en el Teatro-Museo de esta localidad gerundense en la que nació el pintor surrealista.