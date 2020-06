Irene Montero conoce de primera mano las inquietudes de las mujeres cineastas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido con las mujeres cineastas y el sector audiovisual tras conocer de primera mano las inquietudes y los problemas básicos de este colectivo, entre ellos lograr una representación realista de la mujer en los contenidos audiovisuales.

La ministra, junto con Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, se reunió esta semana vía telemática con las máximas responsables de CIMA, la asociación de mujeres cineastas y del audiovisual, entre ellas su presidenta, Cristina Andreu, y la vicepresidenta segunda, Virginia Yagüe.

Una reunión que se ha producido, según señala el ministerio en una nota, "en un contexto público de ataques al feminismo y voluntad de recorte de los derechos de las mujeres por parte de fuerzas conservadoras" y que ha servido para que Igualdad acepte formar parte de una mesa de trabajo con CIMA y seguir profundizando en el tema.

Según ha explicado a Efe Cristina Andreu, la ministra "se sorprendió" de algunos de los datos que le daban, como el que refleja la realidad laboral de las mujeres que se dedican al audiovisual: el 42 % tuvo que dejar de trabajar en cuanto cerraron los colegios por el estado de alarma porque "les era imposible teletrabajar".

"Estuvo muy bien la conversación, entendemos que hay muchos temas que la gente se queda asombrada cuando aportamos los datos con los que llevamos años trabajando. Y le pusimos ejemplos, como las leyes que no se cumplen", enfatiza la presidenta de CIMA.

En la Ley de Igualdad, asegura, "sólo dan observaciones; es como si no se pusieran multas por no cumplir la Ley de Tráfico. Igual la Ley de Violencia de Género, que tiene un apartado específico del audiovisual y tampoco se cumple, pero es que alguien tiene que estar vigilando", reclama Andreu, porque "hay muchos chicos y chicas educadas en feminismo, pero muchos otros no".

El encuentro "fue muy distendido, ella estuvo muy receptiva y tomó notas todo el rato", valora la representante de las mujeres cineastas españolas.

Andreu le explicó que, después de casi 15 años de existencia, la mayor preocupación de las mujeres cineastas es "que haya igualdad en los equipos técnicos, que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres de hacer películas, digamos, en la parte laboral, pero luego están los contenidos".

"Porque como no se cambien los contenidos -advierte la directora de cine- ya se pueden hacer leyes contra la violencia de género o por la igualdad que, como el audiovisual no tenga un punto de vista femenino -y, si se puede, feminista-, no se podrá hacer nada".

"Es fundamental", insiste Andreu, quien resalta cómo en este confinamiento se ha producido un consumo masivo de audiovisual de todo tipo "en casi todos los casos, sin una mirada de género. Eso significa -alerta- que los estereotipos se repiten".

Montero estuvo de acuerdo con esto, relata la presidenta de CIMA, que comenta como ejemplo que todas las mujeres presentes en la reunión habían visto la serie infantil "Érase una vez ..." en la que "todos, absolutamente todos, los personajes eran masculinos".

"Sabemos que estas cosas parecen increíbles; por eso, nosotras hacemos estudios que lo demuestran, los dos últimos, que estarán listos para el mes de septiembre -adelanta Andreu-, se refieren a los contenidos de las series españolas de 'prime time' y a los de programas infantiles y juveniles", que "van a sorprender, y mucho".

Insiste Andreu en que esta reunión fue "de toma de contacto, pero muy necesaria para poder seguir hablando", aunque antes ya le habían enviado a Montero algunos informes, como la propuesta de medidas de conciliación realizada por las delegadas del área de CIMA, que le parecieron "excelentes".

Y quedaron en hacer una mesa de trabajo con representantes de CIMA y del Ministerio para abordar los contenidos audiovisuales en las televisiones, "no sólo la pública -precisa Andreu-, las privadas también", y para ver "qué se puede pedir a las teles para cambiar la mirada".